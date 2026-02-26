のん、CELINE黒ミニドレスで魅了…SPURのオフショ公開
俳優・アーティストののんが25日までにオフィシャルブログを更新。表紙を務めた２月20日発売のモード誌「SPUR」（集英社）４月号の撮影オフショットを複数枚公開し、ファンから反響を呼んでいる。
23日、「オフショット」と題してブログを更新。「SPURオフショット」とシンプルにつづり、ハッシュタグに「#オフショット」「#SPUR」「#CELINE」と添えて、CELINEのアイテムを取り入れた洗練されたコーディネートを複数枚公開。
黒のミニドレス姿で凛とした表情を見せるカットや、ジャケット×デニムのマニッシュなスタイル、屋上で風を感じるナチュラルなショットなど、さまざまな表情を見せている。
この投稿にファンから「オフショットだけで写真集が出せるレベル」「のんさまの表紙が尊い」「黒のミニワンピとっても可愛い」「１枚１枚 個性溢れてて魅力満載」 「のんちゃんらしくて、カッコいい」「いやいや、どれもクオリティ高過ぎでしょう」「かわいい〜キレイ〜カッコイイまで変幻自在」「綺麗」「好き」「ギュッとしたい」「どんな衣装もアートしてしまうのんちゃんは魔法使い」などの声が寄せられている。
