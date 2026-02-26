プリペイドカードが必要という架空請求詐欺の被害を防いだとして、大分県別府市のコンビニ店員の男性に26日、警察から感謝状が贈られました。

感謝状を受けたのは、別府市内のコンビニエンスストアに勤務する坂田龍二さん（22）です。

坂田さんは2月17日、数十分の間に3回も訪れた20代の男性客に違和感を覚えました。この男性はまず、プリペイドカード2万円分を2回に分けて購入。さらに3度目は4万円分を追加しようとしたため、坂田さんが理由を尋ねした。

男性が「自分のX（旧ツイッター）のアカウントが停止される。解除には入金が必要というメッセージが届いた」と話したため、坂田さんは詐欺を疑って警察に通報。未然に被害を防ぎました。

（坂田龍二さん）「特殊詐欺被害は年配の方に多いと聞きますが、若い方も被害にあっているので、これからは若い方も同じようなことがあったら声かけをしようと思います」

別府警察署の羽田優一署長は「若い方が犯罪抑止に貢献したことを頼もしく感じる」と感謝の言葉を贈りました。