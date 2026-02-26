衆院選で大惨敗した中道改革連合が、小川淳也代表のもと、新執行部を発足させた。落選した旧立憲の候補者らが胸中を明かすなか、前共同代表の野田佳彦氏の“敗戦の弁”が話題になっている。『ABEMA Prime』では、野田氏の発言に、中道で当選した泉健太氏（元立憲民主党代表）がピシャリと批判。落選した前衆院議員らとともに、今後の自身の動きを語った。

【映像】泉健太氏「大間違いだ、バカヤロウ！」中道を激しく批判する瞬間

■強大な高市自民に戦う姿勢が揃わなかった中道

元朝日新聞記者で、元立憲民主党政調会長筆頭補佐の山岸一生氏（東京9区）は、「3つの玉」を敗因に挙げる。まずは「政策の“玉”切れ」で、「食品消費税の争点がつぶされ、その後の二の矢、三の矢を準備しきれていなかった」と話す。

2つ目が「“玉”木国民民主党代表」だ。「我々が野党をまとめきれなかった。東京などでは、国民が大量に候補者を出して、野党候補がバッティングして、票が割れてしまった。そこは我々の力不足だ」。

そして最後が「トップの“玉”」で、「『高市か、高市以外か』という選挙に対して、本気度を持って『野田総理で政権交代だ』と訴えきれなかった。中道自体が『負けすぎると大変だからくっつこう』という“守り”から始まったため、街頭でも『政権交代でこれをやりたい』ではなく、『自民党が勝ったら大変だ』という守りの演説になってしまった」と振り返る。

今後どうなると予想されるか。「来年4月に統一地方選挙があり、自治体議員が一番の被害者だ。野に下った我々も含め、地域からボトムアップで課題解決する運動を起こすしか、再生の道はない。トップダウンで『一緒になるぞ』と言っても誰も付いてこない。」。

落選者の現在については、「3種類に分かれる。やる気をなくして泣いてばかりの仲間と、他責思考に陥っている仲間。『頑張ろう』という仲間は3分の1しかいない。それでも、『焼け野原の中で何かやろう』という人はいるため、そこにきちんと旗を立てていく」と語る。

元経済産業大臣で、旧民主党代表の海江田万里氏（東京1区）は、「経済の世界には1番底、2番底、3番底があるが、今は2番底だ。3回くらい負けて、そこから立ち直れないと本物ではない。郵政選挙の時も3年10カ月かかった。どこまで耐え忍び、その間の参院選や統一地方選挙で、どこまで反転攻勢に立て直すかが今後を左右する」と指摘した。

そして、V字回復のポイントとして、「歩き回る“靴底減らし運動”だ。これは階猛幹事長もよく知っている。党幹部が全国を回って声を聞く。我々の声も聞いて結構だが、まずは自治体議員など、周辺にいる人たちの声を聞いてほしい」とアドバイスする。

泉氏は今回、中道の代表選には出ず、新体制では“代議士会長”になった。「立憲系が21人しかいない中で、手を挙げるのは勇気がいる。立憲系議員に『この中で本気でトップをやるヤツはいるか』と聞いたところ、階氏が『俺やるよ』と手を挙げた。小川氏も会合直後に出馬表明している。火中の栗を拾おうとするなら、やってもらうしかない。2人とも十分やれるだろう」。

自身の再登板はなかったのか。「3年間の代表任期で全力を尽くして、まだ回復途中だ。ポストに就くと、公のことに追われてしまう。仲間がこれだけ議席を失ったのだから、誰かがしんがりを務めないといけない。全国を実際に歩いて、仲間たちをサポートする必要があり、今回はその役割だろうなと感じた」。

代表時代を振り返り、「すごく大変。神経をすり減らす仕事だ。ただ『機会があるからやる』という話ではなく、心技体が整っていないとできない。そこで今回、小川氏と階氏が『脂ののった時期だ』とチャレンジしたことは評価すべきだ」とした。

野田前共同代表は2月16日、ブログに「お詫び」と題した記事を投稿した。そこでは「自民党にガチンコ勝負で負けたという実感はありません。高市総理への期待感だけの『推し活』のようなイメージ論に、選挙戦全体が支配されてしまったように思います。何とも言えない独特の『時代の空気』に、私たちの訴えが飲み込まれてしまいました」とコメントされていた。

この“敗戦の弁”について、泉氏は「完全なる負け惜しみ。正直、『何言うてんの』だ。ガチンコで負けた気がしていないなら、感覚が鈍っている」と指摘する。「僕は野田氏の側近に『頼むからビラ撒きだけで民意をはからないでくれ。ちゃんとネットに向き合って、コメントを読んでくれ』と言っていた」。

海江田氏も「一番の敗因は若者の中に入っていけなかったこと」と考える。元防衛副大臣で、元立憲民主党幹事長代行の渡辺周氏（静岡6区）は「世論調査を見ると、高齢者が答える1000サンプルの電話調査では、勝っているかトントンだった。しかし、500サンプルのネット調査では大負け。街角の反応は悪くなかったが、民意を測りきれず、軽視していたのが敗因だ」との考えを示す。山岸氏は「小泉進次郎氏と同い年の44歳だが、同世代から支持されていないと感じた」との印象を明かす。

■中道が再び立ち上がるには？

中道が再起するには、どのような道を取ればいいのか。泉氏は「野党第1党の責任感から、『自民党と戦わなければ』と、お客さんそっちのけでパンチを繰り出すことばかりに熱心だった。市民の話を聞く機会が足りず、ネットのコメントも軽視してはいけない。批判されるほどに『そんなものは』と遠ざけた姿勢が良くなかった」と考察する。

EXIT・兼近大樹は、「自民党を批判する姿ばかり目に付き、ブレーキ機能ですら危うくなったのが敗因ではないか。『ハンドルを持たせたらどうなるか』の期待感は全くなく、むしろ不安感ばかりが募っていた」と感想を述べる。

そして、「わかりやすいメッセージがあれば、若者も『ただのブレーキではない。すごいハンドリングテクニックを見せてくれる』と期待感を持つ。ハードルを一気に下げて、あとは上がるしかない状況であれば、褒められるのではないか」とアドバイスした。

「結局は存在感だ。投票する側は『なんとなく』で決めている。言論の場に出てくれれば、『こういう人なんだ』と理解する。SNSもそうで、バズを生み出すのは正直簡単だ。立憲と公明がバチバチの討論で、ケンカすれば絶対にバズる。そうして存在感を出してから、ひとり一人を見せていくしかない。何者でもない人が『何かをした』と言っても刺さりにくい」。

（『ABEMA Prime』より）

