かまいたち山内健司、濱家隆一が、MCを務める25日夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（関西ローカル）に出演。番組では「誕生日のサプライズプレゼントはアリか？ ナシか？」について出演者たちが議論した。

山内は「僕はサプライズプレゼントはやめて派」と語ると、相方の濱家は「奧さんに関しては『俺が稼いだ金やから、（プレゼントをもらっても）俺の金で買ってるだけやん』って、なるしな」と、かつて山内の「嫁からのプレゼントは俺の金」発言が大炎上した“事件”を振り返った。

番組の街頭インタビューで登場した一般の女性からも山内の過去の発言である「嫁からのプレゼントは俺の金」の話題が出ると、ブラックマヨネーズ吉田敬は「どこの番組でしゃべったら、あんなに有名なエピソードになんの？」と驚いた。

山内は、エピソードがYahoo!ニュースのトップになり大炎上したと説明した。山内の妻は自分の小遣いではなく、山内が渡している家族のクレジットカードでプレゼントを買ったことを知った吉田は「それはクソみたいな嫁やな」とぶった切ると、共演者は大爆笑。山内は大慌てで「そこまで、言わないで。俺が言うのはいいけど、俺の嫁をボロカス言った」と必死で“反論”。これに、濱家は身をよじりながら大笑いし、吉田に「なんで、火に飛び込んでいくんですか」とツッコミを入れた。