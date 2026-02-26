松嶋菜々子が「熟女女優」の覇権を取っていた…「おコメの女」大ヒットでテレ朝が目論む「反町隆史との共演」

「おコメの女」に躍起すぎるテレ朝

いまテレビ朝日が「新女王」として崇め奉っているのが、松嶋菜々子（52歳）だ。

主演ドラマ『おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―』（テレ朝系）が安定した視聴率をキープし、局内の評価はうなぎ上りだという。そんなテレ朝は早速、松嶋の「囲い込み」に血眼になっている。

「『おコメの女』は、すでにシーズン2の制作が早々に決定しました。今年の10月期ドラマにラインナップされる予定という情報も流れています。しかも、驚くべき早さで映画化企画が平行して動き出しているという。専属の局プロデューサーを2人も配置したというのだから、相当な力の入れようです」（関係者）

それだけテレ朝が躍起になっているのには理由がある。フジテレビが、あの名作ドラマ『GTO』（フジ系）をリニューアルさせる形で復活するとの情報をキャッチしたからだ。言うまでもなく、ドラマ『GTO』には主演の反町隆史と妻・松嶋菜々子が出演している。

「まだ不確定な情報ですが、夫の反町が前のめりになっているというのです。反町に頼まれたら、松嶋も断れません。夫婦再共演の可能性はきわめて高い。結果、テレ朝はこうした危機感から松嶋を他局に取られないようドラマや映画でスケジュールを埋めてしまおうという作戦を取っているのです」（芸能プロ関係者）

現在のテレ朝は完全に「松嶋シフト」へと舵を切ったようだ。思い返せば、テレ朝のドラマは長きに渡り米倉涼子の「ドクターX」シリーズ、そして沢口靖子の「科捜研の女」シリーズに支えられてきた。しかし「ドクターX」は劇場版で完結、「科捜研」も先ごろ2時間ドラマのファイル版が放送されるなど看板シリーズは次々と幕を閉じた。

「頼みの綱だった米倉は、薬物疑惑のダメージを引きずり地上波復帰の目途が立っていない。不起訴になったとはいえ、薬物疑惑で家宅捜索された事実は消えません。ナショナルクライアントが米倉を敬遠する可能性は高いでしょう。一方の沢口も『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（フジ系）で女優として新境地を見いだそうとしたが見事に失敗してしまった。しかも、このタイミングで長寿シリーズとして人気を博した『科捜研の女』を終わらせてしまった。女優として袋小路に入ったような状態です。この2人が以前のように表舞台に復帰するのは時間が掛かります」（制作会社プロデューサー）

テレ朝が松嶋に頼らざるをえない切実な事情がもう一つあるという。近年、年間視聴率三冠を巡って繰り広げられてきた「日テレとのバトル」だ。

「ここ最近のテレ朝は絶好調です。まず、2年連続で『ダブル3冠』を達成しました。そして2025年の年間平均視聴率は個人・世帯とも視聴率トップに立っています。2位は日テレ。この2年間をどうにかテレ朝が競り勝った理由は、バラエティーもさることながらドラマの視聴率が好調だった影響が大きいです。日テレはドラマコンテンツがこの数年、大コケし自滅している。とはいえ、日テレの底力は侮れません。何より人気バラエティーを数多く持っているのが強い。油断できない相手なわけです」（放送作家）

反町隆史をフジテレビから奪い取る

そのテレ朝が堂々と勝ち続けるために指名したのが、松嶋だったわけだ。

「局としては、松嶋を軸に新しいドラマブランドを構築したい。『おコメの女』は勧善懲悪の痛快路線。この構造がまさに中高年層に刺さり、配信も堅調に回っている」（広告代理店幹部）

さらにテレ朝が松嶋にこだわり続ける最大の理由は、彼女が「ノースキャンダル」であることだ。

「絶対的な安心感がある。浮気、不倫、薬物――近年、人気女優たちが私生活の火種でイメージを落とすケースは少なくない。過去の問題が尾を引いてか、篠原涼子の『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日』（日テレ系）は大コケしています。こうした女優のスキャンダルに神経をとがらせているのが、ナショナルクライアント。だが松嶋は、結婚後も大きな不祥事とは無縁。視聴者の好感度は高く、スポンサーも安心して出稿できます」 （事情通）

そうした中でテレ朝は、さらなるサプライズ演出を仕掛けているという。

「『おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―』で夫の反町をサプライズ出演させようというんです。フジテレビのお株を奪う作戦です。ギャラに制限を設けないで交渉中のようですね。そもそも、テレ朝もドラマ『相棒』の影響で反町とは関係性が出来ている。物語の鍵を握るキーパーソンとして最終回での起用が取り沙汰されています。恐らく映画に繋がる伏線になるのではないでしょうか」（制作会社関係者）

果たしてテレ朝の「松嶋シフト」は、どのような結果をもたらすのか。

