40・50代「どこで服買う？」→ 迷ったら【studio CLIP】で！ 大人が即こなれる「即戦力アイテム」

大人っぽくレディな雰囲気を目指したいけれど、コンサバになりすぎるのは気分が乗らない……。そんな服選びに迷えるミドル世代におすすめしたいブランドが【studio CLIP（スタディオクリップ）】です。お仕事着としても着られて、シャレ感UPに貢献してくれそうな即戦力アイテムが揃っているもよう。トータルコーデを丸っとGETしてみるのもアリかも！

デニムのセットアップはフリルブラウスで甘口に

【studio CLIP】「アシメフリフリシャツ」\6,490（税込）、「甘織りデニムオーバーシャツジャケット」\6,990（税込）、「ストレート甘織りデニムパンツ」\5,500（税込）

ややゆったりとしたサイズ感によって、定番のGジャンとは異なる印象を楽しめるシャツジャケットをセットアップで。即おしゃれ上級者見えを狙える上下デニムコーデは、すっきりとしたストレートラインのパンツなら端正に着こなせそうです。アシンメトリーのデザインが目を引くフリルブラウスを合わせて、可愛げのあるひと癖をプラスするのがstudio CLIP流！