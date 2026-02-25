¥á¥­¥·¥³¡¦¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î24Æü～2026Ç¯3·î1Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥á¥­¥·¥³ ¥¢¥«¥×¥ë¥³
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥ê¥ó¥­ー ¥Ò¥¸¥«¥¿] 0 - 2 [¥Þ¥Æ¥£¥¢ ¥Ù¥ë¥Ã¥Á]

¡¡¥á¥­¥·¥³¡¦¥ªー¥×¥óÂè2Æü¤¬¥á¥­¥·¥³ ¥¢¥«¥×¥ë¥³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥ê¥ó¥­ー ¥Ò¥¸¥«¥¿¤È¥Þ¥Æ¥£¥¢ ¥Ù¥ë¥Ã¥Á¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥Þ¥Æ¥£¥¢ ¥Ù¥ë¥Ã¥Á¤¬7-6¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥Þ¥Æ¥£¥¢ ¥Ù¥ë¥Ã¥Á¤¬6-3¤ÇÀ©¤·¡¢¥Þ¥Æ¥£¥¢ ¥Ù¥ë¥Ã¥Á¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£

2026-02-25 13:12:10 ¹¹¿·