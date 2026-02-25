ÈþÍÆ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÊ¹¤¤¤¿¡Ö²ð¸î¤Î¤¿¤á¤ÎVIOÃ¦ÌÓ¡×Ãí°ÕÅÀ¡£¥ì¡¼¥¶¡¼Ã¦ÌÓ¤ÏÇòÈ±¤¬¾¯¤Ê¤¤50¡¦60Âå¤¬Å¬Îð´ü¡£Ã¦ÌÓ¤ò¤·¤¿¤éÁê±þ¤Î¥±¥¢¤âÉ¬Í×
ÈþÍÆ¤ÎÀ¤³¦¤ÏÆü¿Ê·îÊâ¡£¼ã¤¤º¢¤Ë³Ð¤¨¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥á¥¤¥¯Ë¡¤Ê¤É¤ò¡¢²¿½½Ç¯¤âÊÑ¤¨¤º¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£Âç¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþÍÆË¡¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¡§¤Ê¤á¤¤ß¤Û¡Ë
* * * * * * *
Q. ²ð¸îÃ¦ÌÓ¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤±¤ì¤É¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¡©¼«Âð¤Ç¤É¤ó¤Ê¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¡©
Æ±Ç¯Âå¤ÎÍ§Ã£¤È¤Î¥é¥ó¥ÁÃæ¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÏÃÂê¤Ï¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¤Î¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÏÃ¤òÃë´Ö¤«¤éÂç¤Ã¤Ô¤é¤Ë¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢¤È»×¤¦¤È´¶Æ°¤¹¤é³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¹¤±¤Ð¡¢Í§¿Í¤Î°ì¿Í¤Ï¸½ºß¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¥ì¡¼¥¶¡¼Ã¦ÌÓÃæ¡£ºÇ½é¤Ï¾¯¤·ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢7¥õ·îÌÜ¤Îº£¤Ï¤â¤¦´·¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤â¤¦°ì¿Í¤Ï¡¢¾Íè¡¢²ð¸î¤µ¤ì¤ë¤È¤¤ËÈ÷¤¨¡¢¤¹¤Ç¤Ë´°Î»¡£
»ä¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤â¤È¤â¤È¤½¤ó¤Ê¤ËÇ»¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÊüÃÖ¾õÂÖ¡Ê´À¡Ë¡£²ð¸î¤µ¤ì¤ë½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¡¢²ð¸î¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤¿¤¤¤È¤¤¤¦È¿¹³¿´¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼Ã¦ÌÓ¤Î¾ì¹ç¡¢¸÷¤òÌÓº¬¤Î¹õ¤¤¿§¤ËÈ¿±þ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤ÀÇòÈ±¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤¤50¡Á60Âå¤¬Å¬Îð´ü¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£¤¬¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
³Î¤«¤Ë¡¢ÇÓÝõÊª¤Ê¤É¤¬ÉÕÃå¤·¤ä¤¹¤¤¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¤Ï¡¢¥Ä¥ë¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬À¶·é¤ËÊÝ¤Æ¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤ÀÂÎÌÓ¤Ï¡¢¼å¤¤ÉôÊ¬¤äÊÝ¸î¤¹¤Ù¤ÉôÊ¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤¨¤ë¤â¤Î¡£°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¤«¤Ï°ì³µ¤Ë¤¤¤¨¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ä¥ë¥Ä¥ë¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÇÓÇ¢»þ¤Î³ÑÅÙ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤«¥·¥ç¡¼¥Ä¤È¤Î»¤¤ì¤ÇÈ©¤¬¹Ó¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ã¦ÌÓ¤ò¤·¤¿¤éÁê±þ¤Î¥±¥¢¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
Ã¦ÌÓ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÈéÉæ¤ÏÇ¯Îð¤È¤È¤â¤ËÇö¤¯¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢ÀìÍÑ¤ÎÀö¾ôºÞ¤äÊÝ¼¾ºÞ¤ò»È¤¦¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£½Ð¤¹¤È¤³¤í¡ÊæêÌç¤äÇ¢Æ»¡Ë¤Î¾õÂÖ¤Ï¡¢Á´¿È¤Î·ò¹¯¤ËÂç¤¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤µ¤ÆÏÃ¤ÏÌá¤ê¡¢¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¤ÎÃ¦ÌÓ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¤¿¤á¤é¤ï¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¼«Âð¤Ç¤Ç¤¤ëÀìÍÑµ¡´ï¤ä¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¹ÚÁÇ¤ò»È¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê½üÌÓºÞ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â¼ê¡£
ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤¨¤ëV¥¾¡¼¥ó¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢±¢Éô¶á¤¯¤ÎI¥¾¡¼¥ó¤äO¥¾¡¼¥ó¤òÄê´üÅª¤Ë¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¸Ä¿Íº¹¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÌÓ°ìËÜ°ìËÜ¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÀ¸¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£ÆÃ¤Ë½üÌÓºÞ¤ÏÇòÈ±¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
º£¤µ¤é¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤ï¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£Âç¿Í¤ÎÉÊ³Ê¤Ï¡¢¸«¤¨¤ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ËÌµÆÜÃå¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥ó¤Î¥±¥¢¤³¤½¡¢½Ê½÷¤ÎÓÏ¤ß¡£¤¤ì¤¤¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀº¿ÀÅª¤ÊÌñÍî¤È¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢±¿µ¤¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¼ê·Ú¤Ç¥Û¡¼¥à¥±¥¢¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î3ÉÊ
ÆÈ¼«¤ÎÂçÆ¦Í³ÍèÀ®Ê¬¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥à¥ÀÌÓ¤ÎÀ®Ä¹ÍÞÀ©¤ËÆ¯¤¤«¤±¤ë
¡ü¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ëÆ¦Æý¥¹¥¥ó¥ß¥ë¥¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à 100mL 4,700±ß¡¿ÎëÌÚ¥Ï¡¼¥Ö¸¦µæ½ê
ÁÏ¶È¼Ô¤¬¥¢¥È¥Ô¡¼ÀÈéÉæ±ê¤À¤Ã¤¿Ì¼¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿Å·Á³¥Ï¡¼¥Ö¤Î²½¾ÑÉÊ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢¾®¤µ¤Ê¹ñ»º¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¥¨¥¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Æ¦ÆýÈ¯¹Ú±Õ¡¢ÂçÆ¦¥¨¥¥¹¤Ê¤ÉÅ·Á³À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¡¢ÉÔ²÷¤Ê»É·ã¤ä¥Ë¥ª¥¤¤Î¤Ê¤¤¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê»ÈÍÑ´¶¤ò¼Â¸½¡£»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¡¢Á´¿È¤É¤³¤Ë¤Ç¤â»È¤¨¡¢¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë
60ºÐ¤«¤é¤Î½¬´·¤Ë¤·¤¿¤¤¡¢¿¢Êª·ÏÇ»Ì©Ë¢¤Ç¤ÎÀö¾ô¡õ¥¸¥§¥ë¤Ë¤è¤ëÊÝ¼¾
¡ü¥¤¥ó¥Æ¥£¥á¥¤¥È ¥Õ¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¦¥©¥Ã¥·¥å 150mL 3,080±ß¡Ê±¦¡Ë¡¿¥¤¥ó¥Æ¥£¥á¥¤¥È ¥¸¥§¥ë¡Ê¥ë¥Ö¥ê¥«¥ó¥È¡Ë 100g 3,850±ß¡Êº¸¡Ë¡¿¥ï¥Õ¥£¥È
¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÂÎ·Ï²½¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥È¥Æ¥é¥Ô¡¼¤È¡¢ÆüËÜ¸ÅÍè¤ÎËÜÁð³Ø¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÅÚ¾íË¤«¤ÊÅì»°²ÏÃÏÊý¤Î¿¢Êª¸¶ÎÁ¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¥¾¡¼¥óÍÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ô¡£Ç»Ì©¤ÊË¢¤¬¥ï¥ó¥×¥Ã¥·¥å¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¦¥©¥Ã¥·¥å¤Ï¡¢±ø¤ì¤ä¥Ë¥ª¥¤¤Î¸µ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¥ª¥Õ¡£ÊÝ¼¾¥¸¥§¥ë¤Ï¡¢Ëà»¤¤Ê¤É¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤òÏÂ¤é¤²¡¢È©¤ò²÷Å¬¤ËÊÝ¤Ä
ÎäµÑ¤·¤Ê¤¬¤é¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¥±¥¢¡£VIO¤Ë¤â´é¤Î¥Ò¥²¤Ë¤â»È¤¨¤ëºÇ¾å°Ì¥â¥Ç¥ë
¡ü¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥¹¥à¡¼¥¹¥¨¥Ô ¥Ñ¥ï¡¼¡õ¥¯¡¼¥ë ES-WG0B¡¡118,800±ß¡ÊÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù¡Ë¡¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯
Ìó5¡î¤Î¶¯ÎÏ¥×¥ìÎäµÑ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¯¡¼¥ë¥×¥é¥¹¥â¡¼¥É¤Ç¡¢»É·ã¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤Éô°Ì¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¥â¥Ç¥ë¡£¶¯ÎÏ¾È¼Í¤Ë¤è¤ê¡¢VIO¥¾¡¼¥ó¤ä´é¤Î¥Ò¥²¤Ê¤É¤ÎÂÀ¤¤ÌÓ¤Ë¤âÌó2½µ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ç´ò¤·¤¤ÊÑ²½¤¬É½¤ì¤ë¡£ÈéÉæ²ÊÀìÌç°å¤¬´Æ½¤¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â°Â¿´¥Ý¥¤¥ó¥È
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹