¶ÌÀîÅ°»á¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Î¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥ÈÇÛÉÛÌäÂê¤Ë¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂêÄÉµÚ¤âÁáÉÄ¿ä¤·¤«¤é¤¹¤ë¤È¤¤¤¸¤á¡©¡×
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬25Æü¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤Î»öÌ³½ê¤¬¡¢Àè¤Î½°±¡Áª¤ÇÅöÁª¤·¤¿¼«Ì±µÄ°÷Â¦¤ËÂÐ¤·¡¢ÅöÁª½Ë¤¤Ì¾ÌÜ¤Ç¿ôËü±ßÁêÅö¤Î¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡¢ÅöÁª¤Ø¤Î¤Í¤®¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¡¢Á´°÷¤Ë¡Ö¡Ê¼«¿È¤¬»ÙÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡ËÆàÎÉ¸©Âè2Áªµó¶è»ÙÉô¤È¤·¤ÆÉÊÊª¤ò´óÉÕ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤Ï¡Ö²¿¿Í¤â¸ø¿¦¤Î¸õÊä¼Ô¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ´óÉÕ¤ò¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ¬Äê¡£°ìÊý¡¢»ÙÉô¤ò´Þ¤àÀ¯ÅÞ¤«¤é¸ø¿¦¤Î¸õÊä¼Ô¤Ø¤ÎÊªÉÊ¤Ë¤è¤ë´óÉÕ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Ì±¤Ç¤ÏºòÇ¯3·î¡¢Åö»þ¤ÎÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬½°±¡1´üÀ¸¤Ë10Ëü±ßÊ¬¤Î¾¦ÉÊ·ô¤òÇÛ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤À¤±ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼Æ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Î¤«¡×¡Ê´Ø·¸¼Ô¡Ë¤Èµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤Ï¡¢°ãË¡À¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤¹ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢¼«¿È¤ò½ü¤¯¼«Ì±¤ÎÁ´ÅöÁª¼Ô¤ÏÄÉ²Ã¸øÇ§¤ò´Þ¤á315¿Í¡£Áí³Û¤¬¿ôÉ´Ëü±ß¤Ë¾å¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö300¿Í¤Ë3Ëü±ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï900Ëü±ß¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î900Ëü±ß¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¸¤ã¤¢¤½¤ÎÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤Î¤ª¶â¤Ã¤Æ¤É¤³¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌäÂêÄóµ¯¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤òÎã¤¨¤Ð´ë¶È¤È¤«ÃÄÂÎ¤«¤é¤Î¸¥¶â¤¬´ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢À¯ÅÞ¸òÉÕ¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÀÇ¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤±¤É´ë¶È¡¢ÃÄÂÎ¤«¤é¤Î¸¥¶â¤Ç¤Ê¤·¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ1000Ëü±ß¤òÇÛ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤Î´ë¶È¤È¤«ÃÄÂÎ¤È¤É¤¦¤¤¤¦¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬À¯¼£¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤º¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¶Ø»ß¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÏÃ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¤¿¤À¤³¤ì¤«¤éÍ½»»°Ñ°÷²ñ¤Ê¤ó¤«¤Ç¤âÄÉµÚ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢Åý°ì¶µ²ñ¤ÎÌäÂê¤È¤«¤â´Þ¤á¤Æ¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤ìÁ´Éô¤¤¤¸¤á¤À¤Ã¤Æ¤È¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÁáÉÄ¿ä¤·¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤¹¤ë¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤«¤ÎÈãÈ½¤È¤«¤â¤¤¤¸¤á¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤È¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÏÀÄ´¤¬ºÇ¶áÂ¿¤¤¤ó¤Ç¡¢¤¸¤ã¤¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤âÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¸¤á¤Ã¤Æ¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤¢¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ËÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¬¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£