日本も虜にした“美女軍団”の一人！韓国カーリング女子キム・スジの圧巻ビジュ際立つ最新SHOT

ミラノ・コルティナ冬季五輪で“美女軍団”と話題を集めたカーリング女子韓国代表のセカンド、キム・スジの最新SHOTがファンを魅了している。

【写真】“美女軍団”韓国カーリング女子の小顔SHOT

キム・スジは最近、自身のインスタグラムを更新。「初めて出場したオリンピックは5位に終わりました」と書き出した長文を投稿した。

最近まで行われたミラノ・コルティナ冬季五輪で、2018年平昌大会以来のメダル獲得に届かなかった韓国カーリング女子。今大会に韓国代表として出場した京畿道庁カーリングチーム「チーム5G」は、予選リーグで日本代表「フォルティウス」に勝利するなど5勝を挙げたが、最終順位を5位として予選リーグ上位4カ国に与えられる準決勝行きのチケットを逃した。

そんな大会期間に「美女軍団」の一人として注目されたキム・スジ。投稿では「オリンピックの準備をしながら本当にたくさんの助けと愛を受けたので、ぜひメダルでお返ししたいと思っていたのですが、そうできず残念な気持ちでいっぱいです」と悔しさを明かしながらも、「時差があっても試合を見てくださり、私たちを応援してくださったすべての方々に心から感謝し、今後とも韓国カーリングにご関心を賜りますよう、よろしくお願いいたします」と感謝を伝えていた。

併せて、ミラノ・コルティナ冬季五輪のマスコット「ティナ」のぬいぐるみを笑顔で見つめたり、チーム5Gのメンバーで五輪モニュメントで記念撮影をしたりするなど、大会期間の写真も複数枚投稿。大会出場選手に配布されるサムスンのスマートフォン越しの自撮りでは、目鼻立ちの整ったビジュアルでキュートなポーズを披露し、多くのファンを釘づけにしていた。

（写真＝キム・スジInstagram）

キム・スジは1993年8月27日生まれの32歳。中学からカーリングを始め、大学卒業後は春川（チュンチョン）市庁カーリングチームに入団。2018年より現所属の京畿道庁カーリングチームに移籍し、同チームの一員として2024年世界選手権銅メダル、2025年ハルビン冬季アジア大会金メダルなどを経験した。私生活では、2022年3月に元カーリング男子韓国代表で3歳年上のチェ・デソンと結婚している。