ミラノ・コルティナ五輪での熱戦を終えたスピードスケートの郄木美帆選手がインタビューに応じ、試合直後に自身が語った言葉についての真意を明かしました。

郄木選手はこれまでバンクーバー五輪(2010年)、平昌五輪(2018年)、北京五輪(2022年)、ミラノ・コルティナ五輪(2026)と4大会に出場し、短距離から中距離まで合計10個のメダルを獲得。世界選手権では日本勢歴代最多の35勝を飾るなど長く世界最高峰の実力を発揮し続けてきました。

そして今大会最後の種目で金メダルを目指して臨んだ1500メートルでは、攻めのレースを見せるも最後のストレートで失速し6位となりました。

試合後には、悔しさから大粒の涙。インタビューを行うミックスゾーンでも姉の郄木菜那さんと互いに涙ながらに抱擁をかわし、姉妹の深い絆をみせました。

そしてその菜那さんとのインタビューの後には、菜那さんと元スピードスケート日本代表で、郄木選手とも団体パシュートでチームメートだった押切美沙紀さんが、郄木選手の頑張りに感極まり涙するやり取りもありました。

郄木選手は今回のインタビュー中に、その2人が涙する映像をみます。優しい表情で映像を最後まで見つめ「…すごく涙がじわっと出てきそう。…みたいな思いもあるんですけど」と語ると、一転笑顔になり「一番最初に感じたのは、いやいや泣きすぎだろって。ここまで泣くとこっちが涙引っ込む」と笑いながら語りました。

それでもすぐに「感情として表すなら、そういうふうに見守ってくれてうれしいなって気持ちが強いですね」と素直な感謝の気持ちも述べました。

そして菜那さんとのインタビューで「頑張っただけでは終わらせたくなかった」と語った真意について聞かれると「あの言葉の真意は、『自分頑張ってるよな』と思うと、そこで足が止まっちゃうんじゃないかとずっと思っていて。それを認めたり満足したら、それ以上先に行けないような気がして、その瞬間に足が止まってしまうと感じて」と理由を明かしました。

それでも「いまはよく頑張ったよなと思う気持ちもあります。…と思ったと同時にこみ上げてくる悔しさも感じますね。1500メートル…ふと思うのであれば、理由を考えても仕方ないところもあるんですけど、なんで最後、もうちょっと体動けば変わったのでは、なんで体が動かなかったんだろうといった考えが浮かんでくるときもあって…と同時に、あれ以上できた気がしないという自分もあって…、揺れ動いている感情が忙しい感じです」と割り切れない複雑な心境を語りました。