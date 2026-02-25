LUNA¡¡SEA¥Õ¥¡¥óÄÉÅé¾§¡¡¥«¥é¥ª¥±µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡¡¡ÈÂåÉ½¶Ê¡É2¶Ê¤¬Áê¼¡¤®
¡¡17Æü¤Ë»àµî¤·¤¿LUNA¡¡SEA¤Î¥É¥é¥à¥¹¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯56¡Ë¤Îë¾Êó¤ò¼õ¤±24Æü¡¢LUNA¡¡SEA¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê2¶Ê¤¬¥«¥é¥ª¥±Âç¼ê¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç¥È¥Ã¥×3Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡Âè°ì¶½¾¦¤Î¡ÖDAM¡×¤È¥¨¥¯¥·¥ó¥°¤Î¡ÖJOYSOUND¡×¤¬Æ±ÆüÈ¯É½¤·¤¿µÞ¾å¾º¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¡¢98Ç¯È¯É½¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¡ÖI¡¡for¡¡You¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1°Ì¤È3°Ì¡¢94Ç¯È¯É½¤Î¡ÖROSIER¡×¤¬2°Ì¤È1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¿¿Ìð¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿23Æü¤Î½¸·×Ê¬¡£Á°Æü¤Ï2¶Ê¤È¤â100°Ì·÷³°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²Î¾§²ó¿ô¤¬Á°Æü¤ÈÈæ¤Ù¤ÆµÞ¾å¾º¤·¤¿²Î¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¤â¤Î¡£¿¿Ìð¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤¬¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬23Æü¸áÁ°0»þ¡£Ì¤ÌÀ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¾×·â¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ê¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½ªÆü¤Ë¤ï¤¿¤ê¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤¤¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥¨¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯12·î¤Ë½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯54¡Ë¤¬»àµî¤·¤¿ºÝ¤âÊ£¿ô¶Ê¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡ÖÆüº¢¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¡¢º£²ó¤Îë¾Êó¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ²Î¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖROSIER¡×¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Î½ÐÀ¤ºî¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢94Ç¯¤ÎÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾ÞºÇÍ¥½¨¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ó¥Ç¥ª¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖI¡¡for¡¡You¡×¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¿ÀÍÍ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¡¼¥É¡£ºòÇ¯9·î¡¢¿¿Ìð¤µ¤ó¤é¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤ÎÃÏ¸µ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»Ô¤Î¾®ÅÄµÞÀþ¿ÁÌî±Ø¤ÎÎó¼ÖÀÜ¶á¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡Ê¾å¤êÀþ¤¬ROSIER¡¢²¼¤êÀþ¤¬I¡¡for¡¡You¡Ë¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖLUNA¡¡SEA¤ÎÂåÉ½¶Ê¤È¤¤¤¨¤ë2¶Ê¡£ÄÉÅé¾§¤ÎÆ°¤¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¹â¸¶¡¡½ÓÂÀ¡Ë