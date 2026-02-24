スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、新商品「ひなまつり フラペチーノ」を2月27日から期間限定で販売します。同社がひなまつりを祝う商品を発売するのは初めて。

【画像】「おいしそう！」 これが「ひなまつり」のフラペチーノです！ 「アールグレイ」のチーズケーキもチェック！

新商品は、同月18日から発売されている、白桃風味のジュレとミルクプリンを重ね、白桃をベースとした「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ」に、ひなまつりを祝う菓子として伝統的に親しまれる「おいり」をイメージした「ふわサク食感」の「おいり風3色あられ」をトッピングした商品です。白桃の味わいはそのままに、ひなまつりをイメージした桃色、だいだい色、緑色の彩りが特徴となっています。価格は、Shortサイズのみの販売で、テイクアウトが638円（以下、税込み）、イートインが650円。

また、アールグレイの茶葉を使用した「アールグレイ バスクチーズケーキ」も同時に発売されます。価格はテイクアウトが510円、イートインが520円。

なお、「ひなまつり フラペチーノ」は、「Starbucks Rewards（スターバックス リワード）」会員を対象に、同月25日に先行販売が実施されます。