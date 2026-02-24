この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

日本人の3人に1人が悩む夜間頻尿、放置すると死亡リスク2倍？専門医が教える今すぐできる対策

泌尿器科専門医のひかつ先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひかつ先生 / メディカルウォッチメン」で「【熟睡できる】夜間頻尿を最も効果的に改善する方法を専門医がお伝えします」と題した動画を公開。多くの人が悩む夜間頻尿について、その原因から家庭でできるセルフケアまでを詳しく解説した。



動画の冒頭で、ひかつ先生は「40歳以上で夜間1～2回以上、排尿のために起きる人は日本に4500万人いる」と指摘。これは日本人の3人に1人に相当する数字であり、夜間頻尿がもはや国民病ともいえる状態であることを示した。さらに、「夜間頻尿の回数が3回以上の場合、そうでない人と比べて死亡リスクが2倍になるという報告もある」と警鐘を鳴らす。



ひかつ先生は、夜間頻尿の主な原因を「多尿」「夜間多尿」「膀胱蓄尿障害」「睡眠障害」の4つに分類して解説。特に注目すべきは「夜間多尿」の原因として挙げられた、高血圧の薬（カルシウム拮抗薬）の副作用だ。氏によれば、この薬は「日本人の1000万人が飲んでいる」非常に一般的なものだが、副作用として足のむくみを引き起こすことがあるという。日中に足に溜まった水分が、就寝して横になることで血管内に戻り、夜間の尿量を増やしてしまうメカニズムを説明した。このほか、水分の摂りすぎ、高血圧、心不全、睡眠時無呼吸症候群なども夜間頻尿の原因になりうると語った。



では、どうすれば改善できるのか。ひかつ先生は、まず原因を特定するために「排尿日誌」をつけることを推奨。これは、飲んだ水分量や排尿の時間・量を記録するもので、「夜間多尿の診断に役立つ」と、その重要性を強調した。



その上で、具体的なセルフケアとして「寝る3～4時間前からカフェイン類やアルコールを飲まない」「塩分の高い食事を避ける」といった食生活の見直しや、夕方に30分間の「足上げ」運動を行うことで、寝る前に余分な水分を尿として排出する方法を紹介した。ひかつ先生は、「セルフケアで良くならない場合は、別の病気が隠れていることもあるので、迷わず専門医へ」と呼びかけ、動画を締めくくった。