松本憲明さん推奨…四つん這いで前進する「ライオン」ドリル

球速を上げ、制球力を安定させるために欠かせないのが体幹の力。しかし、小学校低学年の子どもたちにはどんなトレーニングが適切なのか、頭を悩ませる指導者も多いだろう。名古屋市で米国式野球アカデミー「Be an Elite」を運営する松本憲明さんが、楽しみながらできるドリルを紹介している。

松本さんのお勧めドリルは「ライオン」。ライオンが歩くイメージで体を動かしていく。選手はまず、足を伸ばして四つん這いになる。次に膝を浮かせ、右足を右手の横に持ってくる。今度は右手を前方に伸ばして、左足を左手の横に持ってくる。この動作を繰り返して前進していく。

「股関節を使って足を前に出していきます。体幹が浮かないように、低い状態でやっていきます」と松本さん。子どもが起こしやすいエラー動作は体が浮く、足を前に出せないなどが挙げられる。特に股関節の硬い子は体が浮きやすいため、指導者や保護者はしっかりチェックしたい。

このドリルは股関節や内転筋、お尻周りなどに刺激が入り、思いのほかハード。「5歩、10歩進むだけで結構しんどいと思います。ストレッチにもトレーニングにもウオーミングアップにもなるので、すごくお勧めです」。

ライオンをイメージして動くことで、子どもたちも楽しみながら取り組めるだろう。日々の練習で、10メートルの距離をを3セット程度行いたい。投球は大きく変わっていくはずだ。（First-Pitch編集部）