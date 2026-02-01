º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¡¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç28µå¡¡¥¹¥×¥ê¥Ã¥ÈÈ´¤±¤Æ±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¡È»àµå¡É¤Ç¶ì¾Ð¡¡26Æü¤ËOPÀï½éÀèÈ¯¤Ø
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÊá¼ê¤òºÂ¤é¤»¤Æ¿·µå¥¸¥ã¥¤¥í¥«¥Ã¥¿¡¼¤ä¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ò¤¨28µå¤òÅê¤¸¤¿¡£
¡¡25Æü¡ÊÆ±26Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï½éÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¤ÏÅÐÈÄ2ÆüÁ°¤Î¤³¤ÎÆü¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤¬È´¤±¤Æ±¦ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤¿¤»¤¿ÂÇ¼Ô¤Î·Á¤ò¤·¤¿ÌÚÀ½¥Ü¡¼¥É¤Ë"»àµå"¤òÅö¤Æ¤Æ¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÏÀ©µå¤è¤¯Åê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬Îý½¬Á°¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Îº´¡¹ÌÚ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤ò¸øÉ½¡£±¦ÏÓ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÆþ¤ê¤Ø¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥í¡¼¥Æ¤ËÆþ¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó·ë²Ì¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£