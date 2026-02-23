城島茂が、2月22日放送の『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）に出演。その激闘ぶりに、多くのファンから反響が寄せられている。今回は総勢40人規模で長野と岐阜の県境『Mt.乗鞍スノーリゾート』に集まり、巨大雪玉づくりに挑んだ。

雪玉は転がすたびに巨大化し、数十kgから数百kg、やがて推定2トン級へと成長。2日間、延べ15時間かけて斜面や林間コースを進み、鉄パイプやロープも駆使する総力戦となった。

「最終的に直径2メートル超の雪玉を完成させ、スキー場をPRしました。やはり印象的だったのは、城島さんが一人、気を吐いていたこと。現在55歳の彼は、なかなか進まない巨大な雪玉を息も絶え絶えになりながら押し、『心にブレーキかけるんじゃねえ！』と、みんなに気合を注入。他のメンバーは番組初登場の後輩も多く、現場を引き締める役割を一手に担っていました」（スポーツ紙記者）

彼がここまで踏ん張るのも無理はない。

「さる16日、松岡昌宏さんが『鉄腕DASH』を降板することが日テレ側から正式に発表されました。22日の放送は、松岡さん不在で迎えた“初陣”だったのです」（芸能プロ関係者）

昨年6月には、コンプライアンス違反を理由に国分太一が同番組を降板。さらに松岡が説明不足など番組への不満を週刊誌で明かすなど、内部の不協和音も報じられてきた。

「しかし城島さんは番組の志を次の世代へつないでいくことを責務として、出演継続を決めました。ただ、松岡さんの離脱により、城島さんの負担増は避けられません。城島さんは元TOKIOメンバーから“おじいちゃん”と呼ばれていたほど体力の衰えが隠せないなか、まさに老体に鞭打って奮闘しなければなりません」（前出・芸能プロ関係者）

Xでは、《DASHにリーダーがいるだけで安心する》と安堵する声の一方で、懸念も広がっている。

《島、海岸、新宿、0円、やっかい……城島さんが全部メインで動くことになったら、体が持たないよ》

《ついにオリメンが城島さん一人になっちゃった。無理だけはしないでほしい》

“最後の屋台骨”となった城島にかかる重圧は、ファンの想像以上に増している。