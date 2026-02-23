「安いわ」“森のバター”アボカドがお得 産地メキシコで豊作…卸値200円超下がり売値100円台前半 スーパー担当「3月中頃まで安い」
「世界一栄養価の高い果物」としてギネス記録にも認定されているアボカド。
“森のバター”とも呼ばれるこの作物の価格に今、異変が起きています。
買い物客から漏れたのは、安さを歓迎する声です。
80代：
安いわ、これ！一つ買ってこ！アボカドはおなかにたまるし栄養もいいから。
40代：
いっときどのスーパー行っても200円くらいした。100円台前半だと買いやすい。
主な産地であるメキシコで記録的な豊作となっているアボカド。
東京都中央卸売市場の1月の卸値は1kg当たり433円で、2025年の1月と比べると200円以上も安くなっているんです。
アボカドはメキシコ料理に欠かせない食材。
東京・新宿区のメキシコ料理店では、スパイシーなチップスにクリーミーなアボカドをディップして食べるナチョスを税込み1700円で提供しています。
この店の仕入れ値には今のところ変動はないということですが、この物価高の中、価格の安定は好材料です。
カーサテキーラTokyo・店長：
肉類、酒類ずっと上がり続けているので、アボカド（の値段）が落ち着いてくれると、日々使う物なので安心する。
では、現在のお得な価格水準はいつまで続くのでしょうか。
おっ母さん食品館北千住店 青果チーフの大塚洋介さんは「新物に切り替わる3月中ごろまでは安く購入できる。あと1カ月ぐらいは安い感じ」と話していました。