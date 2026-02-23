【勘違いスイング】なぜボールが左に飛ぶのか？ プロが教える「左肩を右上に突き上げる」新常識【アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！／吉田直樹】
【ダウンスイングの勘違い1 肩の回し方】肩を水平に回すから右に打ち出せない
胸にクラブをあてがって肩の動きをチェック
ダウンで意識すべきは、肩の回し方です。多くのアマチュアゴルファーは、肩を目標に対して水平に回していきますが、これだとクラブを左に引っ張る形になり、ボールも左に飛びやすくなります。
右に打ち出すためには、肩をタテに回転させ、右上の方に上げていく意識が必要です。また、ダウンでその動きをしようと思ったら、テークバックもそれに準じてインサイドに、そしてタテに動かす必要があります。
胸にクラブをあてがって、この動きを確認してください。
これがアマ！エラーNG：肩を目標に向かって水平に回すとボールは左に出やすくなる
【check】
切り返しで、すぐに肩を水平に回そうとすると、手が前に出て高い位置から下りてくることに。結果、カット軌道になりやすい
これがプロ！対策OK：左肩が右上方向を向くように肩をタテ回転させると右に出やすい
【check】
ボールを右に出すには、肩をタテ回転させ、左肩を右方向に出していく動きが必要。そうなるようにテークバックでも肩をタテに動かす
memo
肩はタテ回転、腰は水平回転をイメージしてスイングしましょう。
【出典】『アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！』著：吉田直樹