間一髪で打球を避けた大谷「怪我だけはやめて？」

古巣との一戦で見せたお茶目な反応が注目を集めている。ドジャース・大谷翔平投手が21日（日本時間22日）にアリゾナ州テンピで行われたエンゼルス戦に出場。痛烈なファウルボールを間一髪で避けた後、打った同僚を“ギロリ”と見つめる姿に「危なっ、怪我だけはやめて？」「あのにらみを見てよ」と声が上がっている。

この日、大谷は「1番・指名打者」で先発出場。初回の第1打席で内野安打を放つと、その後三塁まで進塁。6番のキム・ヘソン内野手が強烈な打球を三塁方向へ放つと、鋭いファウルボールが大谷のもとへ飛んだ。大谷はとっさに腰を引いて直撃を回避し、地面に倒れ込んだ。難を逃れた大谷だったが、起き上がった後の行動が注目を集めた。

地元メディア「ドジャース・ネーション」は公式X（旧ツイッター）で、「ショウヘイ・オオタニはヘソン・キムのラインドライブを辛うじて回避し、その後にらみつけた」とテキストを添えて動画を投稿。そこにはキムの方を向き、にらむような表情を見せる大谷の姿が収められていた。打席のキムも心配そうな表情を浮かべていたが、その直後に中前打を放ち、大谷は無事に先制のホームを踏んだ。

同メディアの投稿には日米のファンから安堵と笑いの声が。「ライナーを避ける時でさえ、こんなに優雅なんて」「ショウヘイはライナー直撃で死にかけるのが好きらしい」「危なかった！ オオタニの反射神経は異次元（笑）」「試合中もトレーニングを忘れない翔平」「大谷さん、ファウルボールに当たらなくて良かった」とユーモアあふれる反応が集まっていた。（Full-Count編集部）