ドラマ考察系YouTuberのトケルが、「【再会】第７話ドラマ考察 ネタバレ有 最終回で淳一と万季子が結ばれるのか？ 竹内涼真 井上真央 原作既読！感想 Silent Truth」と題した動画を公開した。

動画では、ドラマ『再会 Silent Truth』の今後の展開について、原作小説との比較を交えて考察している。トケルは「このドラマの結末は原作小説と変わらない」と定義しつつ、ドラマ独自の要素として淳一と万季子の「恋心」が描かれている点に注目した。



トケルはまず、原作とドラマの大きな違いとして恋愛感情の描写を挙げる。原作では万季子は小学生時代から圭介のことが好きであり、淳一との間に明確な恋心は描かれていないと指摘。その上で、ドラマ版は意図的に「淳一と万季子のラブストーリーを作っている」と分析した。

さらに、23年前の事件現場の状況についても言及。原作では事件現場の森に万季子は不在だったが、ドラマでは淳一の罪を知るために万季子がその場に居合わせるよう改変されたと推測する。淳一が卒業以来万季子に連絡できなかった理由については、「人を拳銃で殺してしまったという罪を抱えて生きてきたから」だと考察し、ドラマでは万季子の目の前で淳一が自らの罪を告白することで、二人の関係性に決着がつくと予想した。



最終的な結論として、トケルは「淳一と万季子が結ばれることはないのではないか」と述べる。淳一はずっと距離を取らなければならなかったという思いが強く、これからもその罪を背負っていくと予想されるためだ。原作とドラマの違いを比較しながら、最終回で淳一がどのように罪と向き合い、万季子がそれを受け止めるのかが最大の見どころとなると締めくくった。