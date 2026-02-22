フィギュアスケート・エキシビション

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われた。最初に登場したのは、地元イタリア出身のゲストスケーター、カロリーナ・コストナーさん。優雅なスケーティングで場内を大いに沸かせたが、五輪公式SNSが投稿した12年前との比較写真が話題を呼んでいる。

輝きは変わらなかった。

コストナーさんは、大歓声を浴びながら白と黒の渦巻き模様の衣装で登場。壮大な音楽に乗って柔らかいスケーティングを披露していたが、リンク上に雪の結晶が浮かぶ演出が施されると、衣装がチェンジ。きらびやかな装飾があしらわれた純白のドレス風の衣装へと早変わりした。

五輪公式Xは、「イタリアのレジェンド」「2014年ソチ五輪のメダリスト、カロリーナ・コストナーが2026年ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ガラで輝きを放った」と記し、2014年ソチ五輪時の写真と、エキシビションの写真を並べて投稿した。

コメント欄では海外ファンからは「純粋な上品さと優雅さ」「真のフィギュア界の象徴だ。カロリーナ・コストナーは、常に魅了し続ける。伝説は色褪せることなく、永遠に輝き続ける」「12年経った今でも、彼女は素晴らしいスケーターで、美しい存在感を放っている」「カロは未だにゴージャス！」「母が戻ってきた」など、12年前とあまり変わらない風貌に称賛の声が上がっていた。日本ファンからも「変わらない めっちゃ綺麗」「現役時代と全然スタイル変わらないように見える」などの声が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）