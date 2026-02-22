犬が『布団を好む』理由５選

布団を好む犬は珍しくありません。なぜ犬たちは飼い主の布団に入りたがるのでしょうか。その主な心理や理由を解説します。

1.寒さを凌げるから

寒い冬場などは、犬たちも寒さを凌げる暖かい場所で眠りたいと思うもの。そのため、布団の中が暖かいと知っている犬は、布団の中に入って（あるいは布団の上に乗って）眠ろうと考えることも多いです。

冬場限定で布団の中に入ってくる、というわんこの場合は、寒さを凌ぐ目的で布団を好んでいるのかもしれません。

2.ふかふかしていて寝心地がいいから

布団のふかふかとした柔らかさを気に入っている犬も多くいます。自分のベッドやブランケット、ソファとはまた違った柔らかさに虜になってしまった犬は、飼い主が寝室にいなくとも、自分で寝室へ行き休んでいる--ということもあるそうです。

3.飼い主の匂いに包まれる安心感がある

飼い主がいつも使っている布団には、飼い主の持つ特有の匂いが染み込んでいます。これは、布団を洗濯しても飼い犬にはわかるようです。

犬にとって、飼い主の匂いは何よりも安心できる香りです。そんな安心感のある匂いに包まれて眠ることで、安心して熟睡できる効果が期待できます。犬たちもそれを理解しているので、飼い主の匂いが染みついた布団を好むのです。

4.狭くて暗い布団の中が落ち着くから

狭くて暗い布団の中は、犬をはじめ動物たちにとって、「自分のテリトリー」という安心感があります。まるで巣穴のような環境なので、安心して眠れる場所として認識している犬も多く、寝床として好んでいるのでしょう。

5.飼い主と一緒に眠れるから

「布団に入れば飼い主と一緒に眠れる」と理解している犬の場合、飼い主と添い寝がしたいという理由で布団を好むこともあります。

犬は群れで行動していた動物なので、仲間である飼い主と一緒に眠ることは、犬たちにとってごく自然とも言えます。寄り添いあって眠ることで、何か起こってもお互いに守り合えると考えているのでしょう。

犬が飼い主と一緒に寝たがる心理

犬が飼い主と一緒に寝たがるのは、「安心感」「甘え」という理由が大きいでしょう。

大好きで信頼している飼い主と一緒に眠ることで、何かあっても飼い主が守ってくれるという安心感に包まれて眠ることができるので、犬たちにとっても熟睡しやすいのです。

また、飼い主の体温や匂いを感じながら眠ることで、「寂しい」「心細い」という気持ちが払拭され、甘えたいという欲求も満たされます。

犬が布団で一緒に寝るリスクとは

犬と飼い主が一緒に寝ると、問題はあるのでしょうか。犬が布団で一緒に寝ると考えられるリスクは、以下の通りです。

飼い主の寝相が悪いと、蹴ったり体で押し潰してしまったりする恐れがある 飼い主が蹴った拍子にベッドから転げ落ちて怪我を負ってしまう 寝ている間に犬が飼い主の口を舐めて細菌感染などのリスクがある 布団に犬の毛や皮脂汚れが付着し、アレルギーを発症する

上記のようなリスクが懸念されます。特に小さなお子様がいるご家庭では、一緒に寝てしまうとアレルギー症状や細菌感染による体調不良のリスクが高まります。

同じ布団に寝るのではなく、同じ寝室に愛犬用のベッドや布団を用意してあげるのが安心でしょう。

まとめ

いかがでしたか。犬が布団を好む理由はさまざまです。布団そのものを気に入っていることもあれば、飼い主と一緒に眠る安心感を好んでいることもあります。ただし、一緒に寝ることにはリスクもあるので、その点を考慮して添い寝しましょう。