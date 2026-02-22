「恋に堕ちました」中井亜美がエキシビでも“魅了”…「足バタバタが可愛すぎ」「会場の熱気ヤバいのも納得」【冬季五輪】

中井亜美がエキシビションでもファンを魅了した(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月21日、フィギュアスケートのエキシビションが行われ、女子シングルで銅メダルに輝いた中井亜美が登場し、観客を沸かせた。

17歳は真っ赤な衣装でリンクに降り立つと、切れ味鋭いジャンプとステップで会場を盛り上げた。終盤は膝をついて回転し、氷上にうつ伏せとなると、頬に両手を添えて、足をバタバタさせる魅力的な振り付けを披露した。

早朝にもかかわらず、SNS上でも「これは当分、中井亜美ブーム続くなw」「中井亜美ちゃんエキシビションもめちゃめちゃかわいかった〜」「中井亜美選手の魅力が全開 赤い衣装と笑顔が印象的で忘れられません」「中井亜美ちゃんのエキシビション、最高にかわいかった〜！」「中井亜美ちゃん、かわいすぎ＆ジャンプ神すぎ…会場の熱気ヤバいのも納得」「中井亜美選手の笑顔に恋に堕ちました」「腹這いになって足バタバタ…萌えるぅ」「足バタバタが可愛すぎて元気貰える」と、中井のパフォーマンスに魅了されたファンが続々とコメントしていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]