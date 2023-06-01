◆ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート男子マススタート 決勝(大会16日目/現地21日)

スピードスケートの男子マススタート決勝が行われ、日本勢からは男子5000mで日本記録保持者の佐々木翔夢選手と、今大会男子1500メートルにも登場した蟻戸一永選手が出場。レースは長距離のスペシャリスト、ヨリト・ベルフスマ選手(オランダ)が序盤に飛び出し、そのまま大差で逃げ切る圧巻の滑りで金メダルを獲得しました。

佐々木選手と蟻戸選手は、最初から最後まで後方集団から抜け出すことが出来ず。佐々木選手は10位、蟻戸選手は13位でフィニッシュとなりました。

佐々木選手は決勝レースを振り返り「メダル目指せるという自信もあったので、メダル取れなかったのはすごく悔しいです」とコメント。続けて「2人逃げたと思うんですけど、オリンピックは逃げが成立するとは思ってなくて、誰かしら追うだろうなという予想で滑ってしまったので、そこで逃げが成立してしまったのが敗因かなとは思うのと、逃げがなかったとしても第2集団のなかで1位を取らないとメダルが取れない状況で、勝てなかったことも実力不足だったなと感じました」と分析しました。

また蟻戸選手は「今回のレースは2人が逃げ切って勝ったっていう展開で、自分自身最初から後ろのほうにいて逃げる瞬間を分かっていたので、そこで後ろをついていけなかったって言うのがすごく大きかったです」と語りました。さらに「やっぱりマススタートは展開をしっかり読めた人が勝てるので、自分自身力がない分あそこで追うか迷ったっていうチャンスをものにできない覚悟の違いというか自分のなかった部分だと思います」と悔しさをにじませていました。

両選手とも初の五輪出場となった今大会。すべての出場種目を終え佐々木選手は「特別な緊張感っていうのはあまりなかったんですけど、観客もすごくいる中でレースできたっていうのは、いい経験になりましたし、全種目すごい悔しい結果に終わってしまったので、次にこの悔しさをつなげていければなと思います。4年間あれば別人くらい変われると思うので、今まで以上に練習して今日のレース展開のように自力で追ってもラストで勝負できる足が残っているような実力をつけたい」と振り返り、蟻戸選手は「このオリンピックではすごく世界の選手との差を感じました。あとはこの舞台に立って誰でもチャンスがあるっていうのをすごく感じた大会だったので、一つひとつのチャンスをものにできるように積み上げていきたいと思います」と心境を明かしました。