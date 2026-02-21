ºÌ²»¡¢¥·¥ê¡¼¥º25¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¡Ø¥á¥â¥ê¡¼¥º¥ª¥Õ ÁÐÁÛ Break out of my shell¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖForever¡õever¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿30ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡ª
¡Ø¥á¥â¥ª¥Õ¡Ù¥·¥ê¡¼¥º25¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤Î¸åÆüÃÌ¤òÉÁ¤¤¤¿Îø°¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥²¡¼¥à¡Ø¥á¥â¥ê¡¼¥º¥ª¥Õ ÁÐÁÛ Break out of my shell¡Ù¡£
ºÌ²»¤¬²Î¾§¡¦ºî»ì¤òÃ´Åö¤·¤¿ËÜºî¤ÎOP¥Æ¡¼¥Þ¡ÖForever¡õever¡×¤¬¡¢4·î16Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ø¥á¥â¥ê¡¼¥º¥ª¥Õ ÁÐÁÛ Break out of my shell¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡ÖForever¡õever¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÌ²»¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê»¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
https://memoriesoff.jp/sousou/fd/news/1/
¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤ÏºÌ²»30ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ë¤ÏºòÇ¯10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Æ½éÈäÏª¡õÍâÆü¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖUnreal Nonfiction¡×¤È¿·¶Ê¡ÖSiren¡×¤Î2¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡ÖForever¡õever¡×
ºÌ²»
2026Ç¯4·î16ÆüÈ¯Çä
²Á³Ê¡§¡ï2,200¡ÜÀÇ
È¯Çä¸µ¡§¥¨¥à¥Õ¥¡¥¤¥Ö
¡ã¼ýÏ¿¶Ê¡ä
01. Forever¡õever
ºî»ì¡§ºÌ²» ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§°ë¹¾½ÓÆ»
02. Unreal Nonfiction
ºî»ì¡§Àî½»¤«¤Ä¤ª ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§°ë¹¾½ÓÆ»
03. Siren
ºî»ì¡§»°±ºÀ¿»Ê ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§°ë¹¾½ÓÆ»
04. Forever¡õever¡Êoff Vocal¡Ë
05. Unreal Nonfiction¡Êoff Vocal¡Ë
06. Siren¡Êoff Vocal¡Ë
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¥á¥â¥ê¡¼¥º¥ª¥Õ ÁÐÁÛ Break out of my shell
¥¸¥ã¥ó¥ë Îø°¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼
È¯ÇäÆü 2026Ç¯4·î9ÆüÍ½Äê
µ¡¼ï Nintendo Switch™ / PlayStation®5 / PlayStation®4 / Steam
CERO D¡Ê17ºÐ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡Ë
¡Ú½Ð±é¡Û
¹À¥ÍµÌé ¡Êµ×¼÷ÊÆÌÚ°ì°ª Ìò¡Ë
Lynn ¡Ê½§µÜ¼Ó³¨ Ìò¡Ë
²Ã·¨°¡°á ¡ÊÅ·±©¤Í¤Í Ìò¡Ë
´Øº¬Æ· ¡ÊËÌÊýÏÂ²» Ìò¡Ë
ÍõËÜ¤¢¤ß ¡Ê¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¡¼¡¦¥Þ¥ê¡¼¡¦¶Ç¶õ Ìò¡Ë
»³º¬åº ¡ÊÃæ¿¹Àã²Ã Ìò¡Ë
±ÊÌ¶ÅÄË¨ ¡ÊÅÄÃæ·ë Ìò¡Ë
´ÖÅç½ß»Ê ¡Ê°ðÊæ¿® Ìò¡Ë
ÃÓß·½ÕºÚ ¡ÊÆî¤Ä¤Ð¤á Ìò¡Ë
º£Àô¤ê¤ª¤Ê ¡ÊÁÒÆâ¤Ò¤«¤ê Ìò¡Ë
°æÆ£ÃÒºÈ ¡ÊÂçÂ¿´î¿· Ìò¡Ë
Ê¡»³½á ¡ÊÃæ¿¹æÆÂÀ Ìò¡Ë
¡ãºÌ²» ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
2004 Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¤Ò¤°¤é¤·¤Î¤Ê¤¯º¢¤Ë¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂ¾¡¢¡Ö¥á¥â¥ê¡¼¥º¥ª¥Õ¥·¥ê¡¼¥º¡×
¡Ö11eyes¡×¡¢²Ê³Ø¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡ÖSTEINS;GATE¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤òÃ´Åö¡£
¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ä¹ñÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥·¥«¥´¤Ê¤É³¤³°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾·æÛ¤âÂ¿¤¤¡£
¥²¡¼¥àºîÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØW¡Á¥¦¥£¥Ã¥·¥å¡Á¡Ù¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥±¥ó¥³¡¼Á´Íç·Ï¿å±ËÉô ¥¦¥ß¥·¥ç¡¼¡Ù¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØAYAKASHI¡Ù¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø11eyes¡Ù¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ STEINS;GATE Éé²ÙÎÎ°è¤Î¥Ç¥¸¥ã¥ô¡Ù¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø»øÎî±éÉð:¾À±Íð¡Ù¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ò¤°¤é¤·¤Î¤Ê¤¯º¢¤Ë ¶È¡×¡¢¡Ö¤Ò¤°¤é¤·¤Î¤Ê¤¯º¢¤Ë Â´¡×¤Ê¤É¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î¼çÂê²Î¤âÃ´Åö¤·¡¢¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×³Ú¶Ê¿ô¤Ï90¶Ê¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
©MAGES.
