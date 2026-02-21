iPhone 16e¤òÊÔ½¸Éô¤¬»È¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡ÖÆ»¶ñ¡×¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ
16e¤Î¡Öe¡×¤Ã¤ÆEnough¡Ê¤³¤ì¤Ç½½Ê¬¡Ë¤Îe¤Ê¤Î¤«¤â¡£
¤ª¼ê¤´¤íiPhone¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¤¢¤Ã¤¿iPhone SE¤ËÂå¤ï¤ë·Á¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿iPhone 16e¡£¥Û¡¼¥à¥Ü¥¿¥ó¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡¢¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ë15Ëü¤â20Ëü¤â½Ð¤»¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸Å½¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤â¤¦·ù¤À¡×¤È¤¤¤¦ÁØ¤òÁÀ¤¤¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÌ¾Á°¤â¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ýÂ³»þ´Ö¤Ï¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¡ÊÅö»þ¤ÎiPhone 16¡Ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂÍÑµ¡¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ì¤Ç½½Ê¬¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤â»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿»þ¤ÎÆëÀ÷¤ß¶ñ¹ç¤ä¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Îº¹¤Ë¤è¤ë»ÈÍÑ´¶¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤ï¤«¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥®¥º¥â¡¼¥ÉÊÔ½¸Éô¤ÇiPhone 16e¤ò¥á¥¤¥óµ¡¤È¤·¤ÆÄ¹´ü´Ö»È¤¤¹þ¤ó¤À2¿Í¤Ë¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿ËÜÅö¤Î»È¤¤¿´ÃÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¡§ºÇ¶á¤ÎiPhoneÎò
¥«¥¤¥ë¡§ iPhone14 Pro¡¿15 Pro¢ªiPhone 16e
Ãæ¶¶¡§ iPhone16 Pro Max¢ªiPhone 16e
¡Ö100ÅÀ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤«¤é¤³¤½¤ÎÎÉ¤µ
¨¡¨¡ iPhone 16e¤ò»È¤¤»Ï¤á¤ÆÌóÈ¾Ç¯´Ö¤Û¤É»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
¥«¥¤¥ë¡§ ËÍ¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤«¤Ê¤êµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°14 Pro¤ä15 Pro¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¹â¤¹¤®¤ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¤É¤¦»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤«¡¢¾ï¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡£
¨¡¨¡ Æ»¶ñ¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í
¥«¥¤¥ë¡§ ¤½¤¦¡£¤Ç¤â16e¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¡£¿¼¤¯¹Í¤¨¤ºµ¤³Ú¤Ë»È¤¨¤ë¤·¡¢¤³¤Î¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤µ¡×¤È¡Ö¼ê·Ú¤µ¡×¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀµµÁ¤Ç¤¹¤è¡£
¨¡¨¡ ¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¡©
¥«¥¤¥ë¡§ Îã¤¨¤Ð¡¢Pro¤À¤È²èÌÌ¤¬¥Ì¥ë¥Ì¥ëÆ°¤¯¡ÖProMotion¡Ê120Hz¤Î²èÌÌ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ì¡¼¥È¡Ë¡×¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢½é¿´¼Ô¤Ï¤½¤ì¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¤¹¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£16e¤Ï60Hz¸ÇÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹âµ¡Ç½¤æ¤¨¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë¤¿¤À¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤¦¤³¤È¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Ãæ¶¶¡§ ËÍ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£16e¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÊÑ¤¨¤Æ¤É¤¦À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Ãæ¶¶¡§ °ÊÁ°¤Ï16 Pro Max¤Ç²¿¤Ç¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢16e¤Ï¥«¥á¥é¤â´Þ¤á¤Æ°ìÂæ¤ÇËüÇ½¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤¨¤Æ¥³¥ó¥Ç¥¸¡Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¡Ë¤ä¥²¡¼¥àµ¡¤ò¸ÄÊÌ¤Ë»ý¤Á±¿¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±¦¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë16e¡¢º¸¤Ë¥³¥ó¥Ç¥¸¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¸°¤Ï½ý¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ù¥ë¥È¤Ë¥«¥é¥Ó¥Ê¤ÇÄß¤ë¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¨¡¨¡ Æ»¶ñ¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¡£
Ãæ¶¶¡§ º£Æü¤Ï¥«¥á¥é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â·ÚÁõ¤Ç¹Ô¤¯¤«¡£¼«Ê¬¤ÎÁõÈ÷¤òÄ´À°¤¹¤ë¡Ö¥â¥¸¥å¡¼¥ë¼°¡×¤Î¹©É×¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢16e¤Î·é¤¤³ä¤êÀÚ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ»¶ñ¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÕ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥«¥¤¥ë¡§ ¤¢¤È¡¢¥«¥á¥é¤¬Ã±´ã¡Ê°ì¤Ä¡Ë¤Ê¤Î¤â°Õ³°¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
Ãæ¶¶¡§ ¤½¤¦¡ª ¥ì¥ó¥º¤¬¤¤¤«¤Ä¤¯¤Ê¤¤Ê¬¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤Î¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¿Í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´üÂÔ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥«¥¤¥ë¡§ Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤Ï¤â¤¦¡¢¤´ÈÓ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÍ§Ã£¤ËÇ¤¤»¤Æ¤Þ¤¹¡£º£¤ÎËÍ¤Î¥«¥á¥é¥í¡¼¥ë¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥¸¥å¡¼¥¹¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤ò¥á¥â¤·¤¿¼Ì¿¿¤È¤«¡¢µÏ¿ÍÑ¤Î¼ÂÍÑÅª¤Ê¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¡Ö³°Éô¥á¥â¥ê¡×¤È¤·¤Æ¤Î»È¤¤Êý¤¬º£¤Ï¤¹¤´¤¯¿´ÃÏ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ20%¤Ç¤â²È¤ò½Ð¤ì¤¿
¨¡¨¡ 16e¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ý¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍÍø¤ÊÃ¼Ëö¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
Ãæ¶¶¡§ ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬°ìÈÖ´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë»Ä¤ê20%¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃë¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¡£
¨¡¨¡ 20%¤Ç²È¤ò½Ð¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤éÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ãæ¶¶¡§ ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â16e¤À¤È¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì¤Ê¤éÃë¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢½¼ÅÅÂ®ÅÙ¤âÁá¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã»»þ´Ö¤Î½¼ÅÅ¤Ç¤Þ¤¿¤¹¤°¤ËÀïÀþÉüµ¢¤Ç¤¤ë¡£
¥«¥¤¥ë¡§ ËÍ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë½¼ÅÅ¤¹¤ëÉÑÅÙ¤Ï¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ ¹â¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½èÍý¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¸¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥´¥ê¥´¥êÅÅÃÓ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬¹â¤¤¤æ¤¨¤Î¼«³Ð¤Î¤Ê¤¤¾ÃÈñ¤Ç¤¹¤Í¡£
¥«¥¤¥ë¡§ ¤½¤¦¡£¤Ç¤â16e¤Ï¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤â¡Öµ¤³Ú¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£1Æü¤Î»ÈÍÑÎÌ¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÄê´üÅª¤Ë½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¤ã¤È¹½¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¶¶¡§ ³Î¤«¤Ë¡£ËÍ¤â¡¢16e¤À¤È¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºº£¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥¤¥ë¡§ ¤·¤«¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸º¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢30Ê¬¤¯¤é¤¤½¼ÅÅ¤¹¤ì¤Ð¤¹¤°¤Ë½½Ê¬¤ÊÎÌ¤Þ¤Ç²óÉü¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÉüµ¢¤ÎÁá¤µ¤â²¸·Ã¤ò´¶¤¸¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
·çÅÀ¤âÅöÁ³¤¢¤ê
¨¡¨¡ Àä»¿¤Ë¶á¤¤¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÀÇ½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦³ä¤êÀÚ¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥«¥¤¥ë¡§ °ìÈÖ¤ÎÉÔËþ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥«¥á¥é¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤ÏÄ¶¹³Ñ¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡£Ë¾±ó¤ÏÊÌ¤Ë¤¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼¼Æâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò»£¤ê¤¿¤¤»þ¤ËÉáÄÌ¤Î¹³Ñ¥«¥á¥é¡Ê24mmÁêÅö¡Ë¤À¤È²è³Ñ¤¬¾¯¤·Â¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
Ãæ¶¶¡§ ËÍ¤âÄ¶¹³Ñ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£iPhone 16¤äPro¤ÎÄ¶¹³Ñ¡Ê0.5ÇÜ¡Ë¤Ã¤Æ¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ç¥¸¤Ë¤â¤Ê¤¤²è³Ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÂåÍÑ¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¡£
¨¡¨¡ ¥«¥á¥é¤Î»ÅÁÈ¤ßÅª¤Ë¡¢»£¤êÊý¼«ÂÎ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡©
Ãæ¶¶¡§ ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤µ¤Ã¤¤â¾¯¤·ÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤´ÈÓ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿·¸¤ò°úÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ÊÁ°¤ÏPro Max¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡Ö¤¤¤¤¥«¥á¥é¤Ç»£¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¥«¥á¥é¤¬1¤Ä¤Ê¤Î¤Ç¼þ¤ê¤«¤é¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¥«¥¤¥ë¡§ Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ãæ¶¶¡§ 16e¤Ç»£¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÖµÏ¿¡×ÍÑ¤È¤·¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊ¬¼Ì¿¿¤Ï¥³¥ó¥Ç¥¸¤Ç»£¤ë¤È¤¤¤¦À³¤ßÊ¬¤±¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ÁàºîÀ¤ÎÌÌ¤Ç¡¢Pro¥â¥Ç¥ë¤«¤éÊÑ¤¨¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥«¥¤¥ë¡§ ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£15 Pro¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¤Æ¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÎÁàºî¡£¤¢¤½¤³¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢1¥¿¥Ã¥×¤Ç³«¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÏÃÏÌ£¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ º£¤Ï¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥¢¥×¥ê¤ò³«¤Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥«¥¤¥ë¡§ ¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÄÌÃÎ¥»¥ó¥¿¡¼¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥Û¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤Æ¥¢¥×¥ê¤òÃµ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Î¥¹¥Æ¥ì¥ª´¶¤¬¼å¤¯¤Æ¡¢¾¯¤·¥â¥Î¥é¥ë¤Ã¤Ý¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤â¼ä¤·¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£
Ãæ¶¶¡§ ËÍ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êMagSafeÈóÂÐ±þ¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡£°ÊÁ°¤ÏMOFT¤Ê¤É¤ò¥Ñ¥Á¤Ã¤ÈÅ½¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£
¨¡¨¡ º£¤Ï¤É¤¦ÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
Ãæ¶¶¡§ ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÆâÂ¢¤Î¥±¡¼¥¹¤òÉÕ¤±¤ÆÌµÍý¤ä¤êÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥±¡¼¥¹¤¬Áª¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢½¼ÅÅ¤Î»þ¤À¤±¤ï¤¶¤ï¤¶¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò»É¤¹¤È¤¤¤¦¡Öµ·¼°¡×¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£
¥«¥¤¥ë¡§ ³Î¤«¤Ë¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤Ï¤â¤È¤â¤ÈMagSafe»È¤ï¤Ê¤¤ÇÉ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£
¤â¤·iPhone 17e¤¬½Ð¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©
¨¡¨¡ 16e¤òÈ¾Ç¯»È¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡¢¼¡¤Î°ìÂæ¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ãæ¶¶¡§ ¼Â¤Ï¤Á¤ç¤¦¤Éº£¡¢iPhone 17¡ÊÌµ°õ¡Ë¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ ¤ª¡¢17¤Ë¡ª ¤½¤ì¤Ï¡¢16e¤Ë°¦ÁÛ¤¬¿Ô¤¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡©
Ãæ¶¶¡§ ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ã±½ã¤ËºÇ¿·¤ÎÌµ°õ¥â¥Ç¥ë¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢16e¤Î³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¼«ÂÎ¤Ïº£¤Ç¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£17e¤¬½Ð¤¿¤é¤Þ¤¿»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ ¥«¥¤¥ë¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡© ¼¡¤â¡Öe¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¥«¥¤¥ë¡§ ËÍ¤Ï¼¡¤Ï¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¿¶¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¶á¤Ï¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥²¡¼¥àµ¡¤ÎÎÉ¤µ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤â²÷Å¬¤Ë¥²¡¼¥à¤¬¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£iOS¤Î¼«Í³ÅÙ¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡¤ÏAndroid¤Ë¹Ô¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¨¡¨¡ ¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤â¤·¼¡´ü¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö17e¡×¤¬½Ð¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤À¤±¤Ï¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò1¤Ä¤À¤±¤Ë¹Ê¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
¥«¥¤¥ë¡§ ¥«¥á¥é¤Ç¤¹¡£Ä¶¹³Ñ¤¬¤Û¤·¤¤¡£
Ãæ¶¶¡§ ¤¦¤ó¡¢¥«¥á¥é¤Ã¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤â¤¦Ìµ¾ò·ï¤Ë¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¶¶¡§ 16e¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥×¥é¥¹1.5Ëü¤ÇÄ¶¹³Ñ¤âMagSafe¤â¼ê¤ËÆþ¤ëÌµ°õ¤ÎiPhone 16¡Ê11Ëü4800±ß¡Ë¤¬Áª¤Ù¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤½¤Ã¤Á¤Ï¤½¤Ã¤Á¤ÇÀµ²ò¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¥«¥¤¥ë¡§ ËÍ¤é¤Î¼ÒÍÑ¥¹¥Þ¥Û¤ÏiPhone 12¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤Ê¤¸¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½À¤ò³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¼ÒÍÑ¥¹¥Þ¥Û¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ºÇÅ¬²ò¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Ãæ¶¶¡§ ¤½¤¦¡¢µæ¶Ë¤Î¡ÖÆ»¶ñ¥¹¥Þ¥Û¡×ÏÈ¡£¤Ç¤â¡¢16e¤ò»È¤¤¹þ¤ó¤À¤«¤é¤³¤½»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£16e¤Î¡Öe¡×¤¬Enough¡Ê¤³¤ì¤Ç½½Ê¬¡Ë¤Îe¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤Ë½Ð¤ë17e¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö½½Ê¬¡×¤Î´ð½à¤ò°ìÃÊ³¬°ú¤¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£16e¤Ç¸«¤¨¤¿²ÝÂê¤ò¡¢Apple¤¬¤É¤¦¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê17e¤Î¿Ê²½¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢É¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Îµ¡Ç½¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç100ÅÀËþÅÀ¤ÎËüÇ½¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¤¢¤¨¤ÆÊÌ¤ÎÆ»¶ñ¤Ë¶Å¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¡¢16e¤òÁª¤ó¤À¤³¤È¤ÇµÕ¤ËË¤«¤ÊÆü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
±½¤Ç¤Ï3·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤È¤Î±½¤¬¤¢¤ë17e¡£
¡Ú±½¤Þ¤È¤á¡ÛiPhone 17e¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡£3·î4Æü¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¡©¡Ê2/18 ¹¹¿·¡Ë
16e¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÃ±´ã¥«¥á¥é¡×¤ä¡ÖMagSafeÈóÂÐ±þ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¡¢Apple¤Ï²ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢±ß°Â¤È¥á¥â¥ê¹âÆ¤Î»þÂå¤Ç²Á³Ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢È¯É½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¤Æ³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£