¤Ê¤ó¤Ç¼ê¤Ç³«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¡©¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥£¡×¤Î¡È¤¢¤Þ¤êÎã¤¬¤Ê¤¤¡Éµ»½Ñ¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¡ÖÆæ¤¬²ò¤±¤¿¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê´ë¶ÈÅØÎÏ¤¬¡×
¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥£¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈìÔÂô¡Ê¤¼¤¤¤¿¤¯¡Ë¤ÊàÝàêÅ¹¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥É¥ê¥Ã¥×¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÌ£¤ÎÁÇAGF¡×¤¬¸ø¼°¡ÖX¡×¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¼ê¤Ç³«Éõ¤Ç¤¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¡£Åê¹Æ¤ÏÌó35Ëü²óÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤¨¤§¡Ä¤¹¤Ã¤´¤¤¡ª¡¡¥³¥Á¥é¤¬¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥£¡×¤¬¼ê¤Ç³«¤±¤é¤ì¤ë¡ÈÆÃ¼ì¤Ê²Ã¹©¡É¤Î²òÀâ¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤¹¡ª¡Ê3Ëç¡Ë
¿©ÉÊ¶È³¦¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÎã¤¬¤Ê¤¤¡¢ÆÃ¼ì¤Ê²Ã¹©
¡¡¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥£ ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ ¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¡×¤Î¡ÖOPEN¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¡È³«¤±¸ý¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¤³¤ÎÉôÊ¬¡¢¤Ê¤ó¤Ç¼ê¤Ç³«¤±¤é¤ì¤ë¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤è¤¯¼ÁÌä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤Ê¤ó¤È¤³¤Á¤é¡¢¿©ÉÊ¶È³¦¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÎã¤¬¤Ê¤¤¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¥ì¡¼¥¶¡¼²Ã¹©¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¡ª¡ª¡¡¼Â¤Ï10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é³«¤±¤ä¤¹¤µ¤òÄÉµæ¤·¡¢ÃÏÆ»¤Ê²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÆÃ¼ì¤Ê²Ã¹©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²èÎÏ¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Ç¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ªÊ¬¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¼ê¤Ç´ÊÃ±¤ËÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª³Ú¤Ç½õ¤«¤ë¤±¤É¤É¤¦¤¤¤¦»ÅÍÍ¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤Ã¤Æ¡ÄÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Í¡ª¡×¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÆæ¤¬²ò¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡ÖÇ¼ÆÀ¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¤¨¤§¡¢¤¹¤´µ»¡ª¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê´ë¶ÈÅØÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÅö¤¿¤êÁ°¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤³¤ó¤Êµ»½Ñ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¿¤Ê¤ó¤ÆºÙ¤«¤Êµ¤¸¯¤¤¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÅØÎÏ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤È¡¢¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¡Ø¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¤¢¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡Ù¤Ç¤¹¤é¼ºÇÔ¤¹¤ë¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿À¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡×¡ÖÄ«¤Î¤Þ¤ÀÇ¾¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ü¤ó¤ä¤êÆ¬¤Ç¤â½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖË»¤·¤¤»þ¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥Ï¥µ¥ß¤¹¤é¼è¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼ê¤ÇÀÚ¤ì¤ë¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥£¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¡È³«¤±¤ä¤¹¤µ¡É¤ËÆü¾ïÅª¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»ØÀè¤ÎÎÏ¤¬¼å¤¤¤Î¤Ç³«¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤Û¤ó¤È½õ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¹âÎð¤ÎÉã¤Ç¤â³«¤±¤ä¤¹¤¯½õ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¹âÎð¼Ô¤Î»ÜÀß¤Ï¡¢¥Ï¥µ¥ß¤Ê¤É¤Î¿ÏÊª»ý¤Á¹þ¤ß¶Ø»ß¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£