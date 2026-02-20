高速スクロールとチルト、サイドホイールを搭載！Bluetoothワイヤレスマウス
サンワサプライ株式会社は、縦方向に一気にスクロールできる高速スクロールと、左右方向のスクロールが可能なチルトホイールを搭載したBluetoothマウス「MA-WBIRS635BK」を発売した。Bluetooth2台とUSBレシーバー1台の最大3台で切り替えて使用できる。また、ボタンのカスタマイズで作業環境を自分仕様にできる。
■高速スクロールとチルトホイールを搭載
縦方向に一気にスクロールできる高速スクロールと、横スクロールできるチルトホイールを搭載している。Excel作業やWebページ閲覧時に素早く上下・左右にスクロールできる。チルトホイールは専用ソフトの機能割り当てで、機能を変更することもできる。
■直感的に横スクロールできるサイドホイールを搭載
左右方向に楽にスクロールできるサイドホイールも搭載している。横スクロール専用のホイールなので、チルトホイールよりも直感的に横スクロールが可能だ。専用ソフトの機能割り当てで、機能を変更することもできる。
■4つのボタンとチルト・サイドホイールの機能割り当てに対応
専用ソフトをインストールすることで、4つのボタンとチルト・サイドホイールに機能の割り当てができる。
■Bluetooth＆2.4GHzワイヤレス接続に両対応
Bluetooth接続と2.4GHzワイヤレス接続の両方に対応している。2台のBluetooth機器にペアリングができるマルチペアリングに対応し、Bluetooth×2台とUSBレシーバー1台の最大3台で切り替えて使用できる。
■電池交換が不要な充電式
充電式なので、面倒な電池交換が必要ありません。充電しながらでも使用することができる。
■デスクトップボタンを搭載
瞬時にデスクトップを表示できるボタンを搭載している。多くのアプリを使用中でも最小化する手間がなく、作業の中断を最小限にできる。
■持ちやすいくびれ形状を採用
手にフィットする持ちやすい形状で、長時間の作業でも疲れにくい設計だ。
