40・50代に似合う服 →【無印】にある！ 1本持っておきたい「即戦力パンツ」

デイリーに着まわしやすく、大人コーデにもなじむパンツを見つけるなら【無印良品】がおすすめ。今回は40・50代がリアルに使える「即戦力パンツ」を紹介します。ワードローブに1本備えておくと重宝しそうです。カジュアルなパンツを上品に穿きこなす、スタッフさんのコーデもぜひ参考にしてみて。

きれいめコーデを程よく崩すキーアイテム

【無印良品】「スウェットパンツ」\2,990（税込）

取り入れればコーデに即リラクシーな雰囲気をプラスできるスウェットパンツ。脚のラインを拾いにくいゆったり感ながらも、膨らみすぎない絶妙なシルエットが魅力です。ジャケットを合わせてきれいめに仕上げた、抜け感ある着こなしで大人の余裕を演出してみて。

こなれ感たっぷりなコクーンデニムパンツ

【無印良品】「木の実から作ったカポック混デニムコクーンパンツ」\4,990（税込）

丸みのあるコクーンシルエットで、腰まわりや太ももを自然にカバーしやすいパンツ。サイドシームが前寄りになっているので、ゆったりしつつもすっきり見えやすいのがポイント。シャツをアウトスタイルで合わせても好バランスです。ライトブルーカラーなら春らしく、軽やかな着こなしを楽しめそう。

