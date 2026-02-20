4人家族の「冷蔵庫すっきり収納」アイデア6つ。みそ汁セットはドアポケットに入れ、時短がかなう
冷蔵庫にある目当ての食材が、なかなか見つからない経験はありませんか？ ここでは食材を出し入れしやすく、時間ロス・フードロスもなくなる「冷蔵庫収納」の工夫を6つ紹介します。「5倍速家事」でも人気の整理収納アドバイザー・Nagisaさん（インスタグラムフォロワー7.2万人）に、収納や保存方法のコツを教えてもらいました。
取り出しやすい＆掃除しやすい。ロスゼロ冷蔵庫の工夫
時短家事が得意なNagisaさんは、食材と時間のロスを同時に実現しています。
【写真】ワンアクションで冷蔵庫から取り出せる「みそ汁セット」
そのポイントは「ジャンルごとに定位置を決めて迷子をなくす」ことと、「取り出しやすさと掃除しやすさを意識して収納アイテムを選ぶ」こと。ロスゼロがかなう冷蔵庫収納を見せてもらいました。
冷蔵室のロスゼロアイデア3つ
1：みそ汁セットはドアポケットにまとめて調理を時短
みそと粉末だしはケースにまとめてドアポケットに。
「みそ汁をつくるときワンアクションで取り出せるので、時短になります」
2：余白をしっかりつくって大きなものもラクラク収納
鍋などを入れたいとき、ほかのものを移動させてスペースをつくると庫内がごちゃつく原因に。
「スペースを確保しておくことで、どこに置こう…と迷わず、さっと入れられます」
3：洗いやすい収納ケースで掃除時間を短縮
収納グッズは手入れが面倒なものもあるので、手もちのほうろう容器やあきビンを活用。
「食洗機で洗えるので掃除が簡単です」
冷凍室のロスゼロアイデア2つ
4：子どもエリアをつくって「あれどこ？」の対応をゼロに
小さい冷凍室は子ども用のアイスを入れる場所と固定。
「自分で取れるので手間がかからないし、冷凍室を荒らされずにすみます」
5：冷凍室は｢手前10cm」を活用して時間＆電気代をカット
よく使う食材は引き出しの手前に置いて、ちょっとだけあけたら取り出せるように。
「探す＆出す手間が省けて時間も電気代も節約に」
野菜室のロスゼロアイデア
6：収納用品は捨てられるものを活用して掃除の手間を省く
仕切りには汚れたら捨てるだけの紙袋を愛用。
「使いかけ野菜の収納も、スーパーで買ったときに入っているトレーを使っています」