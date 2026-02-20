肘用の座布団みたいで快適。

せっかく自分に合ったデスクやチェアを揃えたと思っても、「高さや角度が微妙に合わないなー」ってことありません？ そういう違和感が、肩こりや腰痛につながりかねませんよね。

今は補助的な拡張アイテムがいろいろあるので、工夫をすれば快適さが格段に上がります。

肘の分だけデスクを拡張

サンワダイレクトのリストレスト「100-TOK008BK」は、リスト（手首）というよりエルボー（肘）を置くワイドな折りたたみ式の台。デスクの奥行きの問題を解決します。

デスクに奥行きがなく、さらに、チェアに肘掛けもない場合、腕の重さがダイレクトに肩への負担に。また、その重さを掌底で支えることになるのでツラい。こうしたサポートがあるとないとじゃ雲泥の差です。

Image: SANWA DIRECT

胴体が当たる部分はエグれていますが、曲線なので当たっても痛くないですね。使わない時は下向きにたためば、椅子をデスクにしまうこともできます。

両腕を支える、幅ひろめのリストレスト。 #サンワの新商品 pic.twitter.com/dIDUHsEAAy - サンワダイレクト【公式】 (@sanwadirect) February 12, 2026

後付けアイテムで環境改善

市販のデスクって、PC作業していて「なんか奥行き足りないんだよな」って思うことありません？ 中にはデスクごと買い替える人もいますが、こういう後付けアイテムがあれば簡単に解決します。

筆者の場合はチェアの肘置きがちょっぴり左右に遠くて、肘の先端がちょんとしか乗らない…というストレスがあります。それが肩こりにつながっています。

「100-TOK008BK」は横67cmが地続きなので、どこでも自然な位置に肘を置けます。7,980円で環境改善ができるなら試したいですね。

Source: X, SANWA DIRECT