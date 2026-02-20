ソフトバンクは、動画配信サービス「Netflix」に加入する際に、毎月最大330円相当のPayPayポイントを付与する「Netflixセット」の提供を開始した。対象は、ソフトバンク、ワイモバイル、LINEMOユーザーとなる。

ソフトバンク

「Netflixセット」は、ソフトバンクの通信料金とNetflixの利用料金を合算して支払うサービス。加入するプランごとに設定されたPayPayポイントが毎月付与される。各プランの月額料金と付与額は、「広告つきスタンダード（890円）」が80円、「スタンダード（1590円）」が110円、「プレミアム（2290円）」が330円相当となる。

さらに、ソフトバンクプレミアムの「エンタメ特典」と併用することで、合計で毎月最大434円相当のポイントを受け取ることが可能。

また、対象プランに加入しているユーザーが追加料金なしで3カ月間「Netflix」が見放題になる「Netflixセット満喫キャンペーン」も3月31日まで受け付けている。

対象プランは「ペイトク無制限」、「ペイトク 50」、「ペイトク 30」、「メリハリ無制限＋」、「ミニフィットプラン＋」、「スマホデビュープラン＋」のいずれか。期間中に指定の窓口から新たに「Netflixセット」に加入し、携帯電話料金と合算して支払うことが条件となる。

ワイモバイル

ワイモバイルでも同様に、加入するプランごとに設定されたPayPayポイントが毎月付与される。各プランの月額料金と付与額は、「広告つきスタンダード（890円）」が80円、「スタンダード（1590円）」が110円、「プレミアム（2290円）」が330円相当となる。

また、「Netflixセット満喫キャンペーン」の対象で、シンプル3 S／M／Lを契約するユーザーは、「Netflix」が3カ月間見放題となる。。期間中に指定の窓口から新たに「Netflixセット」に加入し、携帯電話料金と合算して支払うことが条件。

LINEMO

LINEMOでも同様に、加入するプランごとに設定されたPayPayポイントが毎月付与される。各プランの月額料金と付与額は、「広告つきスタンダード（890円）」が80円、「スタンダード（1590円）」が110円、「プレミアム（2290円）」が330円相当となる。

また、「Netflixセット満喫キャンペーン」の対象で、LINEMOユーザーは「Netflix」が3カ月間見放題となる。

このほか、ソフトバンク、ワイモバイル、LINEMOユーザーで、すでにNetflixアカウントを所持している場合、新サービスと連携させることでアカウント情報の引き継ぎができる。ただし、連携が完了するまでは既存のNetflixアカウントからの請求が継続される。また、申し込みから1カ月間は解約ができない制限が設けられている。