秋田県在住の40代女性・アオイさんが今でも忘れられないのは、妊娠中に電車で出会った若い女性だ。

もう2度と会えないあの人に…届けたい気持ち

特急に乗って数時間の間に、アオイさんは彼女と言葉を交わした。

そして、お別れの時にお礼を伝えると......。

＜アオイさんからのおたより＞

二十数年前、妊娠中だった私は、当時遠距離恋愛をしていた彼氏に会いに500キロ以上離れた都市に特急で向かいました。

そのとき隣に若い女性が座り、ほんの数時間お話をしました。

どこからきて何処に行くとか、私が妊婦なのも伝えました。

電車から降りるときに言われた言葉

いよいよ目的地の駅に着き、私は降りるときにその女性に「色々ありがとうございました。楽しかったです。彼と2人でこれから頑張ります」とお礼を言いました。

すると、その女性が私のお腹を見ながら「......3人でしょ」と笑顔で言ってくださったのです。

当時彼氏と色々揉めていたこともあり、とても泣きそうになりました。

名前も居場所も分かりませんがあのとき励ましてくれた女性がいたからこそ、今があります。

あれから時がたち、娘は大人になりました。

残念ながら私は未亡人になってしまい、シングルマザーですが、今でもふとあのときの私の不安な気持ちを吹き飛ばしてくれた優しい女性を思い出します。

どうか元気でいてくれたらうれしいです。本当にありがとうございました。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」「親切自慢エピソード」「親切目撃談」などを募集している。

読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、具体的な内容（どんな風に親切にしてもらったのか、どんなことで助かったのか、どんなことをしてしまい謝りたいのかなど、500文字程度〜）、体験の時期・場所、あなたの住んでいる都道府県、年齢（20代、30代など大まかで結構です）、性別を明記してお送りください。秘密は厳守いたします。

（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）