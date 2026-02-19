韓国で、おととし12月の非常戒厳宣言をめぐり、内乱を首謀した罪に問われた尹錫悦前大統領に対し、ソウル中央地裁は無期懲役を言い渡しました。

午後3時から始まった判決公判。韓国でテレビ中継されるなど大きく注目される中、尹錫悦前大統領は入廷後、弁護士と談笑するなど落ち着いた様子でした。

起訴状などによりますと、尹前大統領はおととし12月、憲法に反して非常戒厳を宣言し、軍と警察を動員して暴動を起こしたなどとして、内乱首謀の罪などに問われていました。

きょうの判決で、ソウル中央地裁は「国会や行政などの機能を侵害する目的での宣言は、権限行使ではなく実力行使で内乱罪にあたる」と認定。そのうえで、「国会を封鎖するなどの行為は暴動行為に該当し、韓国の平穏を害する程度の威力があった」などと指摘し、無期懲役を言い渡しました。

特別検察官は死刑を求刑していましたが、裁判所は尹前大統領に緻密な計画性がみられないことや、国会に投入した兵士たちが実弾を所持していなかったことなどから死刑判決は回避されました。

裁判所の前に尹氏の支持者が多数集まっていましたが、この判決について…

尹前大統領の支持者

「公正でない判決です。大統領の固有権限を内乱として認めるということ自体が間違っています」

尹前大統領側は判決後、「惨めな気持ちです」「最後まで戦います」とする文章を公表しています。