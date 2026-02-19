この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「歯がないからペースト状に」は間違い？離乳食の丸のみ、放置すると将来のリスクに

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お口と姿勢の専門家であるまい先生が、自身のYouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」で、「噛まない・丸のみの正体｜実は◯◯が育っていません」と題した動画を公開。赤ちゃんが離乳食を噛まずに丸のみしてしまう問題について、その根本原因が「噛む」以前の段階にあると解説した。



動画でまい先生はまず、離乳食の丸のみを放置することで生じる3つのリスクとして、「歯並びの悪化」「将来的な肥満」「誤嚥」を挙げる。



歯並びについては、「噛まないことで顎が発達せず、口の中が育たない」と指摘。顎が小さいままだと、永久歯が生えるスペースが不足し、歯が重なり合って生えてしまう原因になるという。また、肥満のリスクに関しては、よく噛むことで刺激されるはずの満腹中枢が働かず、食べ過ぎにつながる点を説明。さらに、唾液に含まれる消化酵素が食べ物と十分に混ざらないため、消化・吸収の効率が落ちることも一因だと語った。



最も深刻なリスクが誤嚥である。食べ物が十分に噛み砕かれていない状態で飲み込むため、喉に詰まらせる危険性が高まると警鐘を鳴らす。



では、どうすれば丸のみを防げるのか。まい先生は、多くの親が陥りがちな「歯がないから噛めない。だからペースト状にする」という考え方を「怖すぎる」と一蹴する。まい先生が最も重要だと語るのは、歯が生える前段階での「舌の正しい使い方」の習得である。



「人間の体は、まず舌を使って食べ物をすり潰すことを覚え、その後に“武器”として歯が生えてくるようにできている」とまい先生は解説する。つまり、丸のみの対策で優先すべきは、まず「口を閉じること」、次に「舌を使うこと」、そして最後に「歯を使うこと」という発達の順番を理解することだという。



赤ちゃんの丸のみは、単に「噛む」という行為の問題ではなく、口を閉じて食べる習慣や、舌を正しく動かす機能が未熟であることのサインかもしれない。動画は、歯が生える前から口の発達を意識することの重要性を示唆する内容となっている。