◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スロープスタイル決勝(大会13日目/現地18日)

オリンピック初出場の19歳、深田茉莉選手がスノーボード女子スロープスタイルで金メダルを獲得しました。

スロープスタイル決勝は3回滑り最も高い点数で順位を決めます。

深田選手は2回目のランで85.70点を出しトップに立つと、3回目のランではスイッチバック1260と精度の高い2本の720を決め、87.83点。得点をさらにあげ、金メダルを獲得しました。

表彰式後、深田選手は「まだ全然信じられない。ここまでやってきてよかった。スノーボードやってきてよかったなと心から思えた瞬間でした」と喜びを表しました。

9日に行われたスノーボードビッグエアでは9位と悔しい結果となり、この日は切り替え攻めるランを見せたことに、「やっぱりビッグエアで思うような結果が出ずにすごく悔しくて、そこでまだスロープ（スタイル）もあると切り替えました。周りの人からもすごい声をかけてもらえて『茉莉ならできる』って言ってもらえてそれで自信がついたのかなと思います」とコメントしました。

初のオリンピックでの金メダルについて、「すごく重くて今までが詰まっている」と表現。続けて、「今自分がここに立っていられるのは皆さんのおかげで、絶対一人じゃできなかったことなので本当に感謝しかないです」と感謝の言葉を口にしました。