2月18日、大井競馬場で行われた羽田盃前哨戦・雲取賞（交流G3・ダ1800m）は、坂井瑠星騎乗のJRA馬リアライズグリントが重賞初制覇を飾った。1番人気のマクリールは直線伸び切れずに3着まで。

矢作芳人調教師

「生まれ故郷ですから、大井での勝利は格別です。想定していた最も良いポジションである“二番手”を取ることができたので、いい形で運べているなと思いました。少し分が悪いかと思いましたが、馬が少し遊ぶぐらい余裕があったようで、その点では馬が凄いなと思っていました。少し体重が減っていましたが、そんなに大きな問題はありませんでした。ただ本来持っているはずの能力からすると、まだまだ馬が若いというか、仕上がりとしては7部、8部ぐらいかと感じています。（次走の予定は）オーナーとじっくり相談してからになりますが、基本的には羽田盃、東京ダービーと進んでいくことになると思います。やりました！嬉しいです！サウジCと同じぐらい嬉しいです。ありがとうございました」

レース結果、詳細は下記のとおり。

2月18日、大井競馬場で行われた11R・雲取賞（Jpn3・3歳・ダ1800m）は、坂井瑠星騎乗の3番人気、リアライズグリント（牡3・栗東・矢作芳人）が勝利した。クビ差の2着に2番人気のトリグラフヒル（牡3・栗東・大久保龍志）、3着に1番人気のマクリール（牡3・美浦・手塚貴久）が入った。勝ちタイムは1:54.0（良）。

雲取賞・リアライズグリントと坂井瑠星騎手 (C)Hiroki Homma

ゴール前は一騎打ち

坂井瑠星騎乗の3番人気、リアライズグリントがゴール前の接戦を制して交流重賞初制覇を飾った。直線では2番人気のトリグラフヒルとの一騎打ちに。早め先頭から粘り込んだリアライズグリントがしぶとく先頭を守り、外から迫ったトリグラフヒルをクビ差凌いだ。

リアライズグリント 5戦2勝

（牡3・栗東・矢作芳人）

父：キタサンブラック

母：マドラスチェック

母父：Malibu Moon

馬主：今福洋介

生産者：追分ファーム

【全着順】

1着 リアライズグリント 坂井瑠星

2着 トリグラフヒル 松山弘平

3着 マクリール C.ルメール

4着 ケイツーリーブル 津村明秀

5着 ゼーロス 笹川翼

6着 アヤサンジョウタロ 野畑凌

7着 エンドレスソロウ 石川倭

8着 ロウリュ 吉原寛人

9着 デンテブリランテ 吉井章

10着 ジーティートレイン 和田譲治

11着 ナインフォルド 本田正重

12着 ポッドフェスタ 矢野貴之

13着 ロードレイジング 御神本訓史

14着 モコパンチ 秋元耕成

15着 プロローク 藤田凌

16着 ジャスティス 達城龍次