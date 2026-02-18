一般女性と結婚のユージ、12回目の記念日で家族ショット公開「奥さん絶対美人」「豪華なお祝い」と反響
【モデルプレス＝2026/02/18】タレントのユージが2月17日、自身のInstagramを更新。12回目の結婚記念日を家族で祝った様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】4児のパパタレ「絶対美人」一般女性の妻公開 家族ショット
ユージは「2月14日は12回目の結婚記念日でした」とコメントし、妻と2人で高級寿司店で記念日を祝ったことを報告。続けて「一体何回お祝いするんだって感じだけど、家族でお祝い出来る日もあってもいいんじゃないかって事で子供連れでステーキ」と家族でステーキを食べに行ったともつづり、サプライズのケーキプレートを前に3歳の次男を抱きかかえたユージと寄り添う妻の家族3ショットを公開した。
「にしてもあっという間の12年。交際4年なんでそれも入れたら16年」「それだけ一緒にいれるってすごい事だよね！これからもよろしくお願いします」と締めくくり、妻と過ごしてきた時間の振り返りと未来への想いを記した。
この投稿に、ファンからは「おめでとう」「これからも仲良くね」「嬉しそう」「微笑ましい」「奥さん絶対美人」「豪華なお祝い」などと反響が寄せられている。
ユージは、2014年に、息子を持つ年上の一般女性と結婚。その後2014年8月に長女、2015年7月に次女、2022年12月に次男が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】4児のパパタレ「絶対美人」一般女性の妻公開 家族ショット
◆ユージ、結婚記念日で家族ショット披露
ユージは「2月14日は12回目の結婚記念日でした」とコメントし、妻と2人で高級寿司店で記念日を祝ったことを報告。続けて「一体何回お祝いするんだって感じだけど、家族でお祝い出来る日もあってもいいんじゃないかって事で子供連れでステーキ」と家族でステーキを食べに行ったともつづり、サプライズのケーキプレートを前に3歳の次男を抱きかかえたユージと寄り添う妻の家族3ショットを公開した。
◆ユージの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おめでとう」「これからも仲良くね」「嬉しそう」「微笑ましい」「奥さん絶対美人」「豪華なお祝い」などと反響が寄せられている。
ユージは、2014年に、息子を持つ年上の一般女性と結婚。その後2014年8月に長女、2015年7月に次女、2022年12月に次男が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】