DECO*27、kz(livetune)を迎えたサプライズ曲「愛言葉V」MVがプレミア公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

独自の恋愛観を綴った等身大の楽曲で絶大な人気を誇るサウンドクリエイターのDECO*27が新曲「愛言葉V」のMVをプレミア公開した。

新曲「愛言葉V」は、2月14日に国立代々木競技場第一体育館で開催された、自身初プロデュースによる大規模単独ライブ “デコミク LIVE starring 初音ミク『Hello』Produced by DECO*27 / OTOIRO” のラストを飾る1曲として、完全未発表のままサプライズ披露された。

アレンジには、DECO*27がボカロPを志す原点となった、サウンドプロデューサーのkz(livetune)が参加。ボーカロイド、そして日本のポップシーンを長年牽引し続けてきた二名だからこそ到達できた、エモーショナルかつ開放感に満ちた「泣きのダンスアンセム」が誕生した。ギターには「ラビットホール」や「ボルテッカー」の編曲でも馴染み深いtepeが加わり、繊細さと力強さが共存する極上のサウンドスケープを構築している。

MVのイラストは、DECO*27「ラビットホール」や「デコミク」のキャラクターデザイン、ライブのメインビジュアルも手掛けたおむたつが担当。ディレクターには、数々のDECO*27作品でデザインを担ってきたMitsumi Yanokawaを起用している。

DECO*27からの「プレゼント」や「手紙」をモチーフに描かれた本作。ライブのラストでサプライズ披露されたというドラマチックな背景とも重なる、ファンへの感謝を詰め込んだ作品だ。

楽曲およびMVの随所には、近年のDECO*27を象徴するヒット作のエッセンスが緻密に、かつ大胆に盛り込まれている。どの瞬間にどのような想いが宿っているのか、その全貌はぜひMVを視聴して自身の耳で確かめてほしい。

各種音楽配信サービスでも配信がスタート。MVとあわせて、音楽配信でもこのメッセージを体感してほしい。

また、本公演の開催を記念し、配信限定ライブ音源アルバムのリリースが決定した。詳細は後日発表される予定だ。

さらに、ABEMA PPVでは本公演（夜公演）の見逃し配信が2026年3月14日(土) 23:59まで視聴可能となっている。伝説の一夜を、ぜひ何度でも味わってほしい。

●配信情報

「愛言葉V」

配信リンクはこちら

https://karent.jp/album/5374

デコミク LIVE starring 初音ミク『Hello』Produced by DECO*27 / OTOIRO

2026年2月14日（土）

【昼公演】開場11:00 / 開演12:00

【夜公演】開場17:00 / 開演18:00

会場: 国立代々木競技場第一体育館

アーカイブ配信中

ABEMA PPV 見逃し配信

国内:

https://abema.go.link/4X3il

Purchase for Customers Overseas;

https://abe.ma/4qc4lzC

＜プロフィール＞



DECO*27

作詞、作曲を手掛けるアーティスト/プロデューサー

ロックやエレクトロニックをベースにジャンルレスなミクスチャーサウンドとポップ＆キャッチーなメロディー。「愛」や「恋」といった万人が持つ感情を独特な言葉遊びで表現し、一聴しただけで思わず口ずさんでしまう歌詞が10代~20代の若い世代に圧倒的な支持を得ている。2008年10月よりVOCALOIDを使用した作品を動画共有サイトに投稿開始。これまで公開されたDECO*27の楽曲の関連動画を含む総再生回数は10億を超える。様々なアーティストへの楽曲提供、作詞、タイアップ・ソングなどを手がけるのと並行して、活動の原点であるVOCALOID楽曲を自身の最新作へ向けた布石として発表し続ける。

2010年4月 1st Album『相愛性理論』でデビュー。

2010年12月 2nd Album『愛迷エレジー』リリース。

2012年7月 3rd Album『ラブカレンダー』リリース。

2013年12月 Best Album『DECO*27 VOCALOID COLLECTION 2008~2012』リリース。

2014年3月 4th Album『Conti New』リリース。

2016年9月28日 5th Album『GHOST』リリース。

2019年5月22日 6th Album『アンドロイドガール』リリース。

2020年12月16日 7th Album『アンデッドアリス』リリース。

2022年3月9日 8th Album『MANNEQUIN』リリース。

2024年11月27日 9th Album『TRANSFORM』リリース。

特設サイト

https://decomiku-live.com

関連リンク

DECO*27オフィシャルサイト

https://otoiro.co.jp