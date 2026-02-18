この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お口と姿勢の専門家であるまい先生が、自身のYouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」で「【保存版】0～1歳の発達で本当に見るべき重要サイン｜首すわり・はいはいの誤解」と題した動画を公開。0～1歳の赤ちゃんの成長において、多くの親が気にする「首すわり」や「はいはい」といった発達段階について、結果（点）ではなくプロセス（線）で捉える重要性を解説した。



まい先生はまず、「大事なのは、できてる・できてないではない」「飛ばしてないか」が重要だと指摘する。発達の段階を飛ばしてしまうと、幼児期や青年期になってから「ちょっとズレが出てきたり」「『あれ？』って思うことが起きてきたりする」可能性があるという。そのため、0～1歳のうちにしっかりと発達のプロセスを踏んでおくことが、将来の不安を減らすことにつながると説明した。



具体例として「首すわり」を挙げ、多くの親が首が座ったかどうかという「点」で判断しがちだが、そのプロセスこそが重要だと語る。まい先生によれば、「ちゃんとお口開けた？」「ベロ使えてた？」「目を使ってる？」といった、口や舌、目の使い方が首すわりを支える重要なポイントだという。



同様に、「はいはい」や「おすわり」についても、その段階に至るまでの過程に注目すべきだと強調する。まい先生は「はいはいした？」「ずりばいした？」といった質問に対して「そんなのどうでもいい」と言い切り、それよりも「ちゃんと手舐めてた？」「足舐めてた？」「お尻上がってきてた？」といった、はいはいに至るまでの細かな行動を観察することの大切さを訴えた。



動画の最後でまい先生は、赤ちゃんの成長を「点」で見て一喜一憂するのではなく、そこに至るまでの丁寧な過程、つまり「線」で捉えることの重要性を改めて強調。発達のプロセスを正しく理解し、赤ちゃんと向き合うことが、親の不安を解消し、子どもの健やかな成長を促す鍵となると締めくくった。