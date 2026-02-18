名古屋U-18の大西利都、青森山田高校の月舘汰壱アブーバクルと大物2人加入

関東大学リーグ1部の早稲田大学が2026年度の新入部予定選手を発表した。

Jリーグの下部組織や高体連の強豪から多くの有望株が加入し、「あっつい」「早稲田強いな」との声があがっている。

早稲田は横浜F・マリノスなどで活躍した兵藤慎剛監督がチームを率いる。昨年、関東大学リーグ2部で2位となり、3年ぶりの1部昇格を果たした。

新入部予定選手リストにはU-18日本代表の経験を持つ名古屋グランパスU-18のFW大西利都と青森山田高校のDF月舘汰壱アブーバクルの2人や、“ユース3冠”を成し遂げた鹿島アントラーズユースの主力MF中川天蒼、クラブユース選手権準優勝だったベガルタ仙台ユースのFWピドゥ大樹といった実力者が名を連ねる。

高体連やユースで実績を残した選手の加入の知らせに、SNSでは「あっつい」「早稲田強いな」「怪我せず成長してほしい」「やっぱクラセン準優勝の実績はデカい」「ベガルタから早稲田は珍しいのでは？」「ぜひ大学で大成して戻ってきてほしい」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）