auやUQ mobile向け5Gスマホ「BASIO active3 KYG04」にAndroid 15へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新が提供開始
|au＆UQ mobileスマホ「BASIO active3 KYG04」がAndroid 15に！
KDDIおよび沖縄セルラー電話は16日、携帯電話サービス「au」および「UQ mobile」向け5G対応スマートフォン（スマホ）「BASIO active3（型番：KYG04）」（Kyocera製）に対してより新しいプラットフォーム「Android 15」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2026年2月16日（月）より順次提供開始するとお知らせしています。
・Android 15による機能・操作性の向上
※ Androidセキュリティパッチレベルは2026年2月となります。
※ 更新されるソフトウエアには、上記以外に、より快適に本製品をご利用いただくための改善内容が含まれております。
BASIO active3はauやUQ mobileのシニアなどのスマホ初心者向け「BASIO」シリーズとして2024年3月に発売された「BASIO active（型番：SHG09）」や2024年4月に発売された「BASIO active2（型番：SHG12）」に続いて2025年4月に発売され、これまで通りにシンプルな操作性と安心感を追求したスマホとなっています。なお、BASIO activeやBASIO active2は開発・製造をシャープが担当していましたが、BASIO active3は新たに京セラが担当しています。
引き続いて画面の下にホームキーや電話キー、メールキーといった大きく押しやすい物理フロントキーを搭載してスマホ初心者でも押し間違いしにくいようになっているほか、キーが光って電話やメールをお知らせしてくれるようになっており、画面は上部中央にU字ノッチ（切り欠き）が配置されたアスペクト比9：19.5の縦長な約6.1インチHD+（720×1560ドット）TFT液晶ディスプレイ（約282ppi）を搭載し、写真や文字や画像などが見やすくなっています。
防水（IPX5およびIPX8準拠）および防塵（IP6X準拠）、耐衝撃（MIL-STD-810H準拠）に対応し、泡タイプのハンドソープでまる洗いが可能なほか、アルコール除菌シートでも手軽に手入れできるため、常に清潔に保てて安心・安全に使えます。一方、リアカメラは新たに以下のデュアル構成となり、草木や花などの被写体に近づいてマクロ撮影が可能になっており、AIを活用してさまざまなモードに対応するオートモードや背景ぼかしモードなどが利用できるようになっています。
・約5000万画素CMOS／広角レンズ
・約200万画素CMOS／マクロレンズ
主な仕様はMediaTek製チップセット（SoC）「Dimensity 6300」および4GB内蔵メモリー（RAM）、64GB内蔵ストレージ、microSDXCカードスロット（最大2TB）、4500mAhバッテリー、USB Type-C端子、3.5mmイヤホンマイク端子、は約800万画素CMOSフロントカメラ、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.4、位置情報取得（A-GNSS）、FMラジオ、おサイフケータイ（FeliCa）、NFC Type A／B、nanoSIMカード（4FF）スロット×1、eSIMなど。
サイズは約162×73×9.3mm、質量は約188g、本体色はレッドおよびブルー、シルバーの3色展開。OSは発売時にAndroid 14をプリインストールしていましたが、今回、より新しいAndroid 15が提供開始されました。更新はアプリ一覧から「設定」→「ソフトウェア更新」を選択して画面の案内に従って実施してください。ビルド番号の確認方法は「設定」→「デバイス情報」→「ビルド番号」から確認可能。更新に際しての注意事項は以下の通り。
・OSアップデートはお客さまの責任において実施してください。
・OSアップデートを行うとAndroid 14に戻すことはできません。
・OSアップデートにより、お客さまのスマートフォンはAndroid 15に更新され、画面操作や機能が変更されます。
・アップデート中は110番、119番、118番への電話も含め、メール送受信などすべての機能は操作できません。
・アップデートは本体の電池残量が十分な状態で実施してください。
・アップデートを行う際は通信が切断されないよう、電波が強く安定している状態で、移動せずに実施してください。
・アップデート中は、絶対に本体の電源を切らないでください。故障の原因となる場合があります。
・本体に登録された各種データや設定情報が変更されることはありませんが、お客さまの端末の状況などによりデータが失われる可能性がありますので、大切なデータは必ずバックアップを取ってから実施してください。
・アップデート実施後に初めて起動した時は、データ更新処理のため、数分から数十分間、動作が遅くなる場合があります。（所要時間は本端末内のデータ量により異なります。通常の動作速度に戻るまでは電源を切らないでください。）
・海外利用中はソフトウエア更新の機能を利用できない場合があります。
・Android 14で動作しているアプリケーションのAndroid 15上での動作は保証できません。アプリケーションの対応OSなどをご確認の上、OSアップデートを実施してください。
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・BASIO active3 関連記事一覧 - S-MAX
・KYOCERAの製品情報一覧 | スマートフォンをお使いの方 | au
・BASIO active3 OSアップデート情報 | UQ mobile
・BASIO active3 | スマートフォン（Android スマホ）| au
・BASIO active3 │ 格安スマホ/格安SIMはUQ mobile（モバイル）【公式】