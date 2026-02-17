¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¤Ë¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡ª»Ø¸¶è½Çµ¡Ö¿Í´Ö¤Î¶Ë¸Â¤ò¸«¤»¤ë¡¢ËÜÅö¤Ë²á¹ó¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤è¤ê¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå
¡¡2026Ç¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¸þ¤±¡¢ÆüËÜºÇ¹âÊö¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯·¡¤¹¤ëHYBE ¡ß Geffen Records¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¡ÊÆÉ¤ß:¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥«¥¦¥È ¥¶¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ô¡¼¥¹¡Ë¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤µ¤ó¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼&»Ø¸¶è½Çµ¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¡ØWORLD SCOUT: THE FINAL PIECE¡Ù¤Ï¡¢BTS¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿HYBE¤È¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î²»³Ú´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ ¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¤ÎGeffen Records¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËËÜ³Ê»²Æþ¤¹¤ëHYBE ¡ß Geffen Records¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡¢¥¹¥«¥¦¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¸«¿ø¤¨HYBE ¡ß Geffen Records¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥«¥¦¥È¥Á¡¼¥à¤¬ÍèÆü¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¡ØThe Debut: Dream Academy¡Ù¤ÎÎý½¬À¸¤È¤·¤Æ»²²Ã¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ß¥ê¡¼¡ÊEMILY¡Ë¡¢¥ì¥¯¥·¡¼¡ÊLEXIE¡Ë¡¢¥µ¥Þ¥é¡ÊSAMARA¡Ë¤Î3Ì¾¤È¶¦¤Ë¡¢HYBE ¡ß Geffen Records¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ½ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë"¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È"¤òÆüËÜ¤Ë¤ÆÈ¯·¡¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢»Ø¸¶è½Çµ¡¢LE SSERAFIM¤ÎSAKURA¤ÈKAZUHA¡¢ILLIT¤Î MOKA¤ÈIROHA¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤È±Ô¤¤¥³¥á¥ó¥ÈÎÏ¤ÇÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬¿·¤¿¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£Â¿ºÌ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¡¢Ì´¤ò·ü¤±¤ÆÄ©¤à¸õÊäÀ¸¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¸«¼é¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤òÁ°¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤ê¡¢»Ø¸¶¤Ï¡Ö¸«¤ëÁ°¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë²á¹ó¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î²á¹ó¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¸õÊäÀ¸Á´°÷¤Î¤³¤È¤ò¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÁ´°÷¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢SAKURA¡ÊLE SSERAFIM¡Ë¤â¡Öº£²ó¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ô¡¼¥¹¡Ù¤È¤·¤Æ¡ÈºÇ¸å¤Î°ì¿Í¡É¤ò·è¤á¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¡È¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡É¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡É¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤Ë·ÇºÜ¡Ë
¡ã¥¹¥¿¥¸¥ª¥¥ã¥¹¥È¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
»Ø¸¶è½Çµ
¡Ö¤Þ¤º¡¢¸«¤ëÁ°¤Ë³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë²á¹ó¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Î¶Ë¸Â¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¤½¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤³¤Þ¤Ç¸·¤·¤¤´Ä¶¤ä´ë²è¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢¶»¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î²á¹ó¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¸õÊäÀ¸Á´°÷¤Î¤³¤È¤ò¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÁ´°÷¤Î¤³¤È¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ëÄ°¤¹¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤ÊÈÖÁÈ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¼¤Ò·üÌ¿¤Ë´èÄ¥¤ë¸õÊäÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î»Ñ¤ò¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼
¡ÖHYBE ¡ß Geffen Records¤Î¿·¤·¤¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤Ã¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¿Í¤·¤«¹ç³Ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤È¤Æ¤â¸·¤·¤¤¾ò·ï¤ÎÃæ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¹ç³Ê¤·¤¿¡È¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¡É¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸«¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅØÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²áÄø¤òËÜÅö¤ËÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¿³ººÊýË¡¤ä²ÝÂê¤ÎÆâÍÆ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¡ÈºÇ¸å¤Î°ì¿Í¤òÃµ¤¹¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤·¡¼¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¼¤Ò²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
LE SSERAFIM¡ÊSAKURA¡¦KAZUHA¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡È¥¼¥í¤«¤é¥¤¥Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡É²áÄø¤ò¸«¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ô¡¼¥¹¡Ù¤È¤·¤Æ¡ÈºÇ¸å¤Î°ì¿Í¡É¤ò·è¤á¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¿³ºº¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Ãç´Ö¤È¤·¤Æå«¤¬¿¼¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤Æ¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Î¥¤ì¤ë¤³¤È¤¬¼ä¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤Æ¤¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¡È¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡É¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡É¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤¬¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤ÎÇØÃæ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â²¡¤»¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
ILIIT¡ÊMOKA¡¦IROHA¡Ë
¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¾¯¤·¶ì¼ê¤Ç¤·¤¿¡£´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¤Ä¤é¤¤¾ìÌÌ¤ò¸«¤ë¤È°ì½ï¤Ë¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤ß¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Í¦µ¤¤äÎÏ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡È¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤òÁª¤Ö¡É¤È¤¤¤¦¸·¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸õÊäÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤¬Êú¤¨¤ë³ëÆ£¤äÇº¤ß¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ëÆâÍÆ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¡Ø¤³¤ì¤«¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¡Ù¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¡×