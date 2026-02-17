さらりと変化する質感に夢中 KATEリキッドファンデーション「エアリーチェンジリキッド」
グローバルメイクアップブランド『KATE（ケイト）』が2026年1月24日に発売したのが、新リキッドファンデーション「エアリーチェンジリキッド」。肌にのばすとさらりとした質感に変化し、極軽仕上がりをキープしてくれるリキッドファンデーションです。
■ケイト エアリーチェンジリキッド
ケイトによると近年、温暖化や寒暖差の影響により、年間を通してテカリ・化粧くずれに悩むユーザーが増加しているそう。特に若年層においては、季節を問わず「さらっと軽やかに仕上げたい」というニーズが根強く、軽やかで薄づきな仕上がりを好む傾向が見られるということです。
こうした背景から、誕生したのが「エアリーチェンジリキッド」です。肌の上でみずみずしくのび広がる、ぷるんととろみのあるリキッド。肌に密着するとさらりとした質感に変化します。
左にのみ塗布しました。毛穴や凹凸にフィットし、軽やかにカバーしてくれるのがわかります。見た目だけでなく、ベタつきのない仕上がりにも満足しました。
テカリや乾燥くずれを防ぎ、極軽仕上がりをキープしてくれる「エアリーチェンジリキッド」（全4色 25mL SPF30・P A +++）。春に向かいながらも、まだまだ寒暖差が気になるこの季節だからこそぜひチェックしたいアイテムです。