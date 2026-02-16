JAL¡¢¥·¥«¥´Àþ¤ÎÈ¯Ãå¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÊÑ¹¹¡¡À®ÅÄÈ¯¤ò¸áÁ°¤Ë¡¢A350Â»½ý±Æ¶Á
ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤Ï¡¢¥·¥«¥´È¯ÃåÊØ¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò²Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤«¤éÂçÉý¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£
¸½ºß¤ÏÅìµþ/±©ÅÄ¡Á¥·¥«¥´Àþ¤Î¤Û¤«¡¢Åìµþ/À®ÅÄ¡Á¥·¥«¥´Àþ¤ò2025Ç¯5·î31Æü¤Ë³«Àß¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â1Æü1±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ/À®ÅÄ¡Á¥·¥«¥´Àþ¤Ï¥¢¥¸¥¢Ï©Àþ¤È¤ÎÀÜÂ³¤ò¸«¹þ¤ß¡¢Åìµþ/À®ÅÄ¤òÍ¼Êý¤ËÈ¯Ãå¤¹¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µ¡ºà¤Ï¸½ºß¡¢Åìµþ/À®ÅÄÈ¯¥·¥«¥´¹Ô¤¤¬¥·¥«¥´È¯Åìµþ/±©ÅÄ¹Ô¤¡¢Åìµþ/±©ÅÄÈ¯¥·¥«¥´¹Ô¤¤¬¥·¥«¥´È¯Åìµþ/À®ÅÄ¹Ô¤¤È¤Ê¤ë±¿ÍÑ¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°777-300ER·¿µ¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¡¢Åìµþ/±©ÅÄ¡Á¥·¥«¥´Àþ¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°777-300ER·¿µ¡¡¢Åìµþ/À®ÅÄ¡Á¥·¥«¥´Àþ¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°787-8·¿µ¡¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢Ã±½ã±ýÉü¤È¤¹¤ë¡£¥¨¥¢¥Ð¥¹A350-1000·¿µ¡¤Îµ¡ÂÎÂ»½ý¤ËÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢ÍèÅß¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤âÆ±ÍÍ¤Îµ¡ºà¤È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
JAL¤Ë¤è¤ë¤È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâÀþ¤äÆüËÜ¹ñÆâÀþ¤È¤Î¾è·ÑÍøÊØÀ¸þ¾å¤Î¤Û¤«¡¢¶õ¹Á¤Îº®»¨¾õ¶·¤ä¿¼Ìë¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ÎÉé²Ù·Ú¸º¤È¤¤¤Ã¤¿À¸»ºÂÎÀ©¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¡¢Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Åìµþ/À®ÅÄÈ¯Ãå¤Î¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°777-300ER·¿µ¡¤Ë¤è¤ë±¿¹ÒÏ©Àþ¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¯¥é¥¹¤ÎÀßÄê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¢£¥À¥¤¥ä
JL56¡¡Åìµþ/À®ÅÄ¡Ê09¡§45¡Ë¡Á¥·¥«¥´¡Ê07¡§45¡Ë
JL56¡¡¥·¥«¥´¡Ê10¡§40¡Ë¡ÁÅìµþ/À®ÅÄ¡Ê13¡§25+1¡Ë
JL10¡¡Åìµþ/±©ÅÄ¡Ê13¡§00¡Ë¡Á¥·¥«¥´¡Ê11¡§00¡Ë
JL9¡¡¥·¥«¥´¡Ê14¡§30¡Ë¡ÁÅìµþ/±©ÅÄ¡Ê17¡§30+1¡Ë