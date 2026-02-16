¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êーÎò5Ç¯¤ÎÇÛÃ£°÷¤¬ÅÁ¼ø¡ª²ñ·×¥½¥Õ¥È¤ò»È¤Ã¤¿³ÎÄê¿½¹ð¤Ç65Ëü±ß¹µ½ü¤òÁÀ¤¦ÊýË¡
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êーÇÛÃ£°÷¤Î¥ì¥¯¥¿ー»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡Ú2026Ç¯¡Û¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êーÇÛÃ£°÷¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Ï´ÊÃ±¡©5Ç¯°Ê¾å¸Ä¿Í¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£³ÎÄê¿½¹ð¤Î¥·ー¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÇÛÃ£°÷¸þ¤±¤Ë¡¢²ñ·×¥½¥Õ¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¿½¹ð¼ê½ç¤ÈÃí°ÕÅÀ¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¥ì¥¯¥¿ー»á¤Ï¡¢5Ç¯°Ê¾å¸Ä¿Í¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤«¤é¡Ö¸Ä¿Í¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï²ñ·×¥½¥Õ¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¸·¤·¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£»á¼«¿È¤Ï²ñ·×¥½¥Õ¥È¡Öfreee¡×¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¡ÊÇ¯´Ö26,136±ß¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ç¯´ÖÈñÍÑ¤Ï¤«¤«¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÀÄ¿§¿½¹ð¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇºÇÂç65Ëü±ß¤ÎÆÃÊÌ¹µ½ü¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·ë²ÌÅª¤ËÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤Ï¹â¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î3Âç²ñ·×¥½¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÌïÀ¸¥¯¥é¥¦¥É²ñ·×¡×¡Öfreee²ñ·×¡×¡Ö¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É ¥¯¥é¥¦¥É²ñ·×¡×¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤ì¤éÂç¼ê¤Î¥½¥Õ¥È¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢Áàºî¤ÇÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç²ò·èºö¤ò¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Îºî¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ò¥½¥Õ¥È¤ËÏ¢·È¤µ¤»¡¢¼è°úÌÀºÙ¤ò¼«Æ°¤Ç¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£Uber Eats¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ÎÊó½·¿¶¹þ¤Ï¡ÖÇä¾å¡×¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¡£°ìÊý¡¢¸½¶â¤äÅÐÏ¿³°¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥¹¥Þ¥Û¥Û¥ë¥Àー¤Ê¤É¤ÎÈ÷ÉÊ¤Ï¡Ö¾ÃÌ×ÉÊÈñ¡×¤È¤·¤Æ¼êÆ°¤ÇÆþÎÏ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤ÊÃí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢»á¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ò¤Þ¤¿¤°Çä¾å¤Î·×¾åÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿Æü¤¬Çä¾åÈ¯À¸Æü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Îã¤¨¤Ð2025Ç¯12·î31Æü¤Ë²Ô¤¤¤ÀÊó½·¤¬2026Ç¯1·î5Æü¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÇä¾å¤Ï2025Ç¯12·î31ÆüÉÕ¤Ç·×¾å¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÎÁ¶â¤Î¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤È¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç·óÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»Ù½Ð¤Ï¡¢»ö¶È¤Ç»È¤Ã¤¿³ä¹ç¤ò·×»»¤·¤Æ·ÐÈñ¤Ë¤¹¤ë¡Ö²È»ö°ÄÊ¬¡Ê¤«¤¸¤¢¤ó¤Ö¤ó¡Ë¡×¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£»á¤Ï¼«¿È¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢ÄÌ¿®Èñ¤Î40%¤ò»ö¶È·ÐÈñ¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
²ñ·×¥½¥Õ¥È¤äChatGPT¤Î¤è¤¦¤Ê¥Äー¥ë¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤â³ÎÄê¿½¹ð¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£¶áÇ¯¤ÏÀÇÌ³½ð¤âAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ä´ºº¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Àµ³Î¤Ê¿½¹ð¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
