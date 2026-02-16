¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¤¢¤ä¤¦¤¯¡ÈÂçÂ»¡É¤Ç¤¹¡ÄÀáÌó¤ËÅØ¤á¤ëÇ¯¼ý450Ëü±ß²ñ¼Ò°÷¡¢Æù¤ä²ÌÊª¡¢ÆüÍÑÉÊ¤ò¡Ò³ä¹â¤ÇÇã¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¿Í¡Ó¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¥ï¥±¡Ú³ÎÄê¿½¹ð¤ÎÍî¤È¤··ê¡Û
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¼ê·Ú¤ÊÀáÀÇºö¤È¤·¤Æ¹¤¯¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢À©ÅÙ¤ÎÍý²òÉÔÂ¤¬°Õ³°¤Ê¡ÖÂçÂ»¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¡½¡½¡£³ÎÄê¿½¹ð¤Î»þ´ü¤òÁ°¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¡È¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ë¼êÂ³¤¡É¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡¢²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´ÊÃ±¤Ç¤ªÆÀ¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡×¤ÎÍî¤È¤··ê
¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
ÃÏÊýºß½»¤Î²ñ¼Ò°÷A¤µ¤ó¡Ê32ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£ºÊ¤È2¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÇ¯¼ý¤ÏÌó450Ëü±ß¡£ºÊ¤Ï¥Ñ¡¼¥È¤ÇÇ¯¼ý320Ëü±ß¤Û¤É¡£¾Íè»Ò¤É¤â¤ò¼ø¤«¤ëÆü¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢ÀáÌó¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
A¤µ¤ó¤Ï¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò°ÊÁ°¤«¤éÍøÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªÆù¤äÌîºÚ¡¢¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤äÀöºÞ¤Ê¤É¡¢À¸³èÈñ¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊÖÎéÉÊ¤òÁª¤Ö¤Î¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤¹¡£
¡Ö²È·×¤¬¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£»ä¤âºÊ¤â¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê³èÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ó¤ÊA¤µ¤ó¤¬¡ÈÍî¤È¤··ê¡É¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢µîÇ¯¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£A¤µ¤ó¤ÏÊ£¿ô¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¹ç·×4Ëü±ßÊ¬¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò¹Ô¤¤¡¢Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ø¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎã¿½ÀÁ½ñ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÊÖÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤À¤±ÎãÇ¯¤È°ã¤¦»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°åÎÅÈñ¤¬¤«¤µ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉáÃÊ¤ÏÀäÂÐ10Ëü±ß¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬Ãî»õ¤Î¼£ÎÅ¤Ç¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢2ËÜ¤Ç15Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¡£¿ÈÂÎ¤Î¤³¤È¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¡¢µã¤¯µã¤¯»ÙÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³ÎÄê¿½¹ð¤ÏÌÌÅÝ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Ç1,000±ß¤Ç¤âÌá¤ë¤Ê¤é¡Ä¡Ä¤È¡×
´ã²Ê¤äÆâ²Ê¤Ê¤É¤ÎÄÌ±¡ÈñÍÑ¤òºÊ¤ÎÊ¬¤â´Þ¤á¤Æ¹ç»»¡£A¤µ¤ó¤Ï°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢e-Tax¤Ç³ÎÄê¿½¹ð¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³ÎÄê¿½¹ð¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢²èÌÌ¤Ë¤Ï´ÔÉÕ¶â¤ÎÌÜ°Â³Û¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼Â¤ÏÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎã¤Î¡Ö½ÅÂç¥ë¡¼¥ë¡×
¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎãÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Ê¤¤²ñ¼Ò°÷¤Ê¤É¤¬¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î´óÉÕÀè¤ò5¼«¼£ÂÎ°ÊÆâ¤ËÍÞ¤¨¡¢½êÄê¤Î¿½ÀÁ½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤»¤º¤Ë½»Ì±ÀÇ¤«¤é¼«Æ°Åª¤Ë¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎãÀ©ÅÙ¤Ï¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¡×¤¬Á°Äó¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£°åÎÅÈñ¹µ½ü¤Ê¤É¡¢ÍýÍ³¤òÌä¤ï¤º³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎã¤Ï¼«Æ°Åª¤Ë»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢ËÜÍè¤Ï¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î´óÉÕ³Û¤â´Þ¤á¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·A¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¡¢¤¿¤Ö¤óÀâÌÀ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡È¿½ÀÁ½ñ¤ò½Ð¤»¤Ð½ª¤ï¤ë¡É¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆÄ´¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÀÇÌ³½ð¤«¤éÆÃÊÌ¤ÊÏ¢Íí¤¬Íè¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢²ñ¼Ò¤«¤éÃí°Õ´µ¯¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£A¤µ¤ó¼«¿È¤â¡Ö¤â¤¦¼êÂ³¤¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·îÆü¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ãÏÂ´¶¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯·Ð¤Ã¤¿½Õ¡£²ñ¼Ò¤«¤éÅÏ¤µ¤ì¤¿½»Ì±ÀÇ¤Î·èÄêÄÌÃÎ½ñ¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖËèÇ¯¡¢Íó³°¤Ë¡È´óÉí¶âÀÇ³Û¹µ½ü³Û¡É¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÊ¤ÎÄÌÃÎ½ñ¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡Ø¿½ÀÁ½ñ¡¢ÆÏ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤Æ¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
½»Ì±ÀÇ¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Î½êÆÀ¤ä¹µ½üÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë·×»»¤µ¤ì¡¢ÍâÇ¯6·î¤«¤é¤ÎÀÇ³Û¤¬·è¤Þ¤ë¡È¸åÊ§¤¤¤ÎÀÇ¶â¡É¤Ç¤¹¡£ ¤Ä¤Þ¤ê¤³¤ÎÄÌÃÎ½ñ¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Î·ë²ÌÉ½¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¹µ½ü¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÀÇÌ³¾å¡È´óÉÕ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¡É¤È¤·¤Æ½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿A¤µ¤ó¤¬ÀÇÌ³½ð¤ËÅÅÏÃ¤ÇÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤³¤¦¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎã¤ÏÌµ¸ú¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊ¬¤ò´Þ¤á¤Æ³ÎÄê¿½¹ð¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¹µ½ü¤Ï¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¤ÈÃ±¤Ê¤ë¡Ö³ä¹â¤ÊÇã¤¤Êª¡×¤Ë
ÄÌ¾ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î¹µ½ü¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤Ï¿½¹ð¸å¤Ë´ÔÉÕ¡¢½»Ì±ÀÇ¤ÏÍâÇ¯6·î°Ê¹ß¤Ë¸º³Û¤È¤¤¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÇÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ºÝ¤Ï½êÆÀÀÇ¤«¤é¤Î´ÔÉÕ¤ÏÈ¯À¸¤»¤º¡¢Á´³Û½»Ì±ÀÇ¤«¤é¤Î¹µ½ü¡Ë¡£
A¤µ¤ó¤Ï²þ¤á¤Æ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤È°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ò´Þ¤á¤¿¡Ö¹¹Àµ¤ÎÀÁµá¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢½êÆÀÀÇ¤ÎÊ§¤¤¤¹¤®Ê¬¤Ï¸åÆü¡¢¸½¶â¤Ç´ÔÉÕ¡£½»Ì±ÀÇ¤â»Ô¶èÄ®Â¼¤ÇºÆ·×»»¤µ¤ì¡¢¸å¤«¤éÄ´À°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öµ¤¤Å¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡È¹â¤¤Çã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¿Í¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
A¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ÆÃ¤Ë¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×ÆÃÎã¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ò¤·¤¿¤È¤¤Î¡Ö¿½¹ðÏ³¤ì¡×¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¾×·âÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÁí¹ç¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥¹¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¼Â»Ü¤·¤¿ ¡Ø¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î³ÎÄê¿½¹ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖ¡¦°Õ¼±Ä´ºº¡Ê2025¡Ë¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À©ÅÙ¤òÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢4¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö´óÉí¶â¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¡½¡½¡£ÍýÍ³¤Î¾å°Ì¤Ï¡¢¼êÂ³¤¤Î»ÅÊý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¼êÂ³¤¤¬ÌÌÅÝ¡¢¿½¹ð¤·¤Ê¤¤¤È¹µ½ü¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¡£
¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ´¶³Ð¤Ç´óÉÕ¤Ç¤¤ë¼ê·Ú¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÖÎéÉÊ¤ÎÄ´Ã£²Á³Ê¡Ê»ÅÆþ¤ìÃÍ¡Ë¤ò´óÉÕ¶â³Û¤Î3³ä°Ê²¼¤Ë¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö1Ëü±ß¤Î´óÉÕ¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï3,000±ß°Ê²¼¤Î¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö³ä¹â¤ÊÇã¤¤Êª¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¸«ÊÖ¤ê¤Î¤Ê¤¤´óÉÕ¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£A¤µ¤ó¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ½¤Àµ¿½¹ð¤ò¤·¤¿¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡ÖÆÀ¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¡×¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Á¤ç¤¦¤É³ÎÄê¿½¹ð¤Î»þ´ü¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¹µ½ü¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢º£°ìÅÙ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£