この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。



YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【P-oneカード】隠れた最強カードを徹底解説！請求時自動1%オフ+ポイント還元で合計2%以上の還元率も実現可能！【PR】」と題した動画を公開。クレジットカード「P-oneカード」について、その知られざる実力を解説した。



P-oneカードは、毎月の請求額から自動的に1%が割り引かれる手軽さが人気のクレジットカードである。しかし動画では、この1%オフに加えて各種ポイント還元を組み合わせることで、人気のゴールドカードをも上回る最大2.6%という高還元率を実現できる「隠れた最強カード」だと紹介した。



P-oneカードには「スタンダード」「Wiz」「Premium Gold」の3種類が存在する。スタンダードは1%オフのみだが、WizとPremium Goldはそれに加えて0.3%～0.4%のポイント還元があり、基本還元率は合計1.3%～1.4%となる。

さらに、このカードの強みは2種類のボーナスポイント制度にあるという。1つ目は、半年間の利用額に応じてポイントが上乗せされる「ポイントUPキャンペーン」で、これを適用するとスタンダードカードは1.4%、WizとPremium Goldは1.8%の還元率になる。2つ目はPremium Gold限定の「年間ボーナスポイント」で、年間50万円の利用で1,000ポイントが付与される。これを加味すると、Premium Goldは年間50万円利用時に合計2.6%という驚異的な還元率を達成できると解説した。



一方で、この高還元率を享受するには注意点もある。特にP-one Wizは初期設定がリボ払い専用カードのため、一括払いに変更する手続きが必須である。また、ポイントUPキャンペーンは半年ごとのエントリーが必要な点や、ボーナスポイントの集計対象外となるサービスがある点も指摘した。



動画では最後に、P-oneカードは単に「自動1%オフ」の便利なカードというだけでなく、使い方次第で業界最高水準の還元率を狙えるポテンシャルの高い一枚であると結論付けた。