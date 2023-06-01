【びっくらたまご ドラゴンクエストシリーズ「たからばこをあけた！」編】 2月16日 発売 価格：858円

バンダイは、「びっくらたまご ドラゴンクエストシリーズ『たからばこをあけた！』編」を2月16日に発売する。価格は858円。

本商品は、「ドラゴンクエスト」シリーズをモチーフにしたマスコット入りの入浴剤。宝箱型入浴剤を溶かすと、「ロトのつるぎ」や「やくそう」、「ラーのかがみ」といった様々なアイテムが出現する。アイテムを飾れる台座も付属する。

宝箱型入浴剤を溶かすと様々なアイテムが出現

【マスコット（7種類）】

イメージ。アイテムを飾れる台座も付属

「びっくらたまご ドラゴンクエストシリーズ『たからばこをあけた！』編」

【セット内容】

台座＆マスコット入り入浴剤1個入り

・入浴剤（浴用化粧料）

形状：たからばこ型

香り：ラベンダーの香り

色 ：紫色

容量：195g

・マスコット（全部で7種類）

ロトのつるぎ

ロトのたて

やくそう

せいすい

せかいじゅのは

ラーのかがみ

キメラのつばさ

※いずれかひとつが入っています。

※マスコットの種類は選べません。

※発売日（予定）は地域・店舗などによって異なる場合がございますのでご了承ください。

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX