「ドラクエ」のキメラのつばさなどが出てくる入浴剤「びっくらたまご ドラゴンクエストシリーズ」が本日発売
【びっくらたまご ドラゴンクエストシリーズ「たからばこをあけた！」編】 2月16日 発売 価格：858円
バンダイは、「びっくらたまご ドラゴンクエストシリーズ『たからばこをあけた！』編」を2月16日に発売する。価格は858円。
本商品は、「ドラゴンクエスト」シリーズをモチーフにしたマスコット入りの入浴剤。宝箱型入浴剤を溶かすと、「ロトのつるぎ」や「やくそう」、「ラーのかがみ」といった様々なアイテムが出現する。アイテムを飾れる台座も付属する。
イメージ。アイテムを飾れる台座も付属
【セット内容】
台座＆マスコット入り入浴剤1個入り
・入浴剤（浴用化粧料）
形状：たからばこ型
香り：ラベンダーの香り
色 ：紫色
容量：195g
・マスコット（全部で7種類）
ロトのつるぎ
ロトのたて
やくそう
せいすい
せかいじゅのは
ラーのかがみ
キメラのつばさ
※いずれかひとつが入っています。
※マスコットの種類は選べません。
※発売日（予定）は地域・店舗などによって異なる場合がございますのでご了承ください。
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX